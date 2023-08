V úvodu mohli skórovat i domácí, naštěstí po kličce brankáře Beranovi jejich hráč přestřelil. To na druhé straně udeřilo. Aktivní Hořovice poslal do vedení kapitán Jiří Mareš z penalty, kterou zařídilo duo Vostárek – Záluský. První hezky přihrával, druhý byl faulován gólmanem.

A hosté nepolevovali! Záluského dobrá rána byla zblokována, po rohu těsně minul Kuška. Z dalšího rohu však už udeřilo. Kuška vyhrál další hlavičkový souboj, tentokrát na Mareše a hrdina první půle si míč stihl i připravit než krásným zakončením o zadní tyč skóroval.

Zlaté body pro Komárov trefil dvě minuty před koncem Mojdl

Ve druhém poločase Soběslav začala mnohem aktivněji, potřebovala kontaktní gól. Vstřelila ho už v 50. minutě osamoceným střídajícím Vítovcem. To nalilo domácí do žil čerstvou krev a mohli i vyrovnat – proti byl však Beran. Díky jeho zákroku mohla vzniknout blesková protiakce, kterou po kombinaci Hlídka s Bělohlávkem přetavil v dokonalou dělovku do šibenice Záluský – 1:3.

Hotovo však ještě zdaleka nebylo. Vítovec byl při chuti a přesnou hlavičkou zase vrátil domácí do hry (67.).

Soběslav pak tlačila a v 75. minutě měla obrovskou šanci, skvělý Beran se ale zase předvedl v dokonalém světle. Zbytek zápasu už si hosté pohlídali a ze Soběslavi vezou konečně 3 body!

„Soběslav je předpokládaný lídr tabulky a my se chystali hlavně na jeho výborné kolmé přihrávky za obranu. Ty jsme eliminovali a hlavně se nám dařilo střelecky. Důležité bylo, že po snížení domácích jsme dali brejkový gól. Tím jsme se zklidnili a po většinu času měli hru pod kontrolou,“ hodnotil trenér Ivan Pihávek nečekanou a sladkou výhru. Dodal, že výhra nebyla šťastná, ale zasloužená a hráčům k ní pogratuloval.

Další zápas nás čeká Hořovice na domácím stadionu v sobotu 19. srpna od 17 hodin, soupeřem bude FC Rokycany.

Soběslav – Hořovice 2:3 (0:2). Branky: 50. a 67. Vítovec – 25. a 40. Mareš (první z PK), 58. Záluský.

Hořovice: Beran – Smetana, Hlídek, Puchmertl, Kuška – Vostárek, Mareš, Záluský, Wacker – Landa (46. Šíma), Bělohlávek (81. Čapek).