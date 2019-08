„Jsem rád, že jsme přivezli dva body. Měli jsme sice více ze hry, ale v závěru při nás stálo i štěstí, když soupeř neproměnil penaltu,“ řekl k duelu lodivod Senca Zbyněk Kočí.

"Soupeř byl dobrý v kombinaci a rychlém přenesení těžiště hry. Z těchto situací nám Doubravka vstřelila oba góly. Našemu mužstvu ještě stále chybí vědomý pohyb po hřišti. Stále se to učíme. Jako pozitivní vidím, ze se v naší sestavě objevili talentovaní mladí hráči. Myslím, že Hořovicko začíná bavit fotbalem (úsměv). Bylo to napínavé až do penaltového rozstřelu. Nevyužitá penalta nás v závěru základní hrací doby samozřejmě mrzí. Ale takový je přeci fotbal," řekl trenér Hořovicka Petr Himl.

V druhém kole divize se Hořovicko vydá do Sedlčan, duel na Tatranu se hraje v neděli od 17 hodin.