Divizní přestřelku prohrálo Hořovicko těsně o gól. Beroun si naopak přivezl veledůležité tři body z Chebu.

Chmury ve tvářích vedení Hořovicka v čele s trenérem Petrem Humlem (vpravo). ) | Foto: Jan Bežó

Zatímco ostatní celky už měly odehráno, berounští fotbalisté se v sobotním večeru na svůj mistrovský duel teprve chystali. Domácí Hvězda Cheb hrála svůj zápas pod umělým osvětlením, což mohlo dělat hostům trochu problém. „Žádný problém to ale nebyl, jsme na to zvyklí z tréninků,“ řekl hostující Tomáš Lhotka, který mohl být po utkání hodně spokojen. Vždyť jeho celek zvítězil rozdílem tří gólů, přičemž on sám si připsal dvě brankové trefy.