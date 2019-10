Soběslav – Hořovicko 5:0 (2:0)

Branky: 2., 16. a 66. Kutner, 70. Vaněk, 87. Mazouch. Rozhodčí: Dohnal, Matějček, Matyš. ŽK: Kutner, Hromada – Smetana, Mach, Mencl. Diváci: 260. FK Hořovicko: Křikava, Hlídek, Mach, Mencl, Kuchař, Balvín (72. Šíma), Březina, Smetana (46. Machurka), Pyšek, Mareš, Bělohlávek. Trenér: Himl.

Výsledek na jihu Čech neodpovídá hře. Po úvodním šoku, kdy poslal Soběslav do dvougólového vedení Aleš Kutner, se Hořovicko zlepšilo. Od poloviny prvního poločasu až do dvacáté minuty druhé půle byli hosté lepším týmem a postupně tlačili na pilu. Poločas ohraničily dva podezřelé zákroky na Bělohlávka s Macha, penalta se nepískala, navíc druhý jmenovaný dostal žlutou kartu za simulování.

To už se Mach přesunul do útoku, aby vyztužil útočnou vazbu, což se podařilo. Jenže… To by Hořovicko muselo využít vyložené šance, Bělohlávek a Balvín šli osamoceni na gólmana, nedali. Závary před brankou domácích pochytal brankář nebo hosté mířili vedle. Takže přišel na druhé straně třetí gólový zásah Kutnera a bylo po zápase. Domácí se uklidnili a přidali hostům na cestu domů ještě dva góly.

ČLU Beroun – Petřín Plzeň 3:3 (1:1) PK 2:4

Branky: 44. a 81. PK Sklenář, 72. Horel - 27. Zoubek PK, 49. Bendl, 58. Demeter. Rozhodčí: Němec, Hrkal, Cichra. ŽK: J. Počta, Lacina, Horel – Černý. Diváci: 105. Český lev-Union Beroun: Šebek (90. Hůla), Krůta, Počta D., Břížďala, Počta J., Štrougal, Soukup, Lhotka, Sklenář, Horel, Lacina.

V Berouně viděli diváci pěknou přestřelku. „Do zápasu jsme šli s tím, že chceme potvrdit body získané z venkovního zápasu v Hořovicích. Věděli jsme, jaké má soupeř kvality. To, kde momentálně v tabulce jsou, neodpovídá jejich formě, když mají jednu z nejlepších v divizi,“ věděl před těžkým utkáním domácí středopolař David Soukup.

Skóre otevřel z penalty na konci první půlhodiny hostující Zoubek. Těsně před poločasem dokázal vyrovnat Lukáš Sklenář.

Jenže Petřín šel ve druhém poločase do dvoubrankového vedení, které ale Beroun díky Horelovi a Sklenářovi dokázal srovnat. „Bohužel pro nás jsme museli vždy dotahovat a to není nikdy jednoduché. Ukázalo to jen to, že se nikdy nevzdáváme a do posledního hvizdu bojujeme,“ pochválil morálku ČLU Soukup. Po remíze 3:3 se tentokrát Berounu při rozstřelu nedařilo. „Samozřejmě, že bod je dobrý, vzhledem k tomu, že už jsme prohrávali 1:3. Bohužel další z penalt už jsme nepřidali,“ podotkl berounský hráč. Jeho tým pojede k dalšímu důležitému záchranářskému duelu na západ Čech. „Do Chebu jedeme navázat na naší hru z minulého venkovního zápasu a určitě chceme získat nějaký ten bod,“ věří David Soukup.