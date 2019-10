Na těžkém terénu začali domácí zhurta. Do útoku se překvapivě vydal stoper Jan Mach, který potvrdil své útočné kvality, vymíchal několik protihráčů a otevřel skóre utkání. Domácí vedli 1:0 a snažili se podnikat brejky. To se dvakrát po přenesení hry podařilo, jenže pokaždé Hořovicko zastavil ofsajdový praporek. Pokud si domácí příště pohlídají těsné postavení, mohou z podobných akcí těžit.

Mariánské Lázně se však nechtěly s pozicí prohrávajícího týmu smířit a postupně se sžily jednak s terénem, poté i s hrou domácích.

A obrana Hořovicka začala být přetížená, ale odolávala. Jedenáct minut před koncem ale napřáhl k ráně hostující Šácha, míč nabral divnou trajektorii a zapadl na prsty brankáře domácích pod břevno. Těsně před poločasem ještě domácí kapitán Jiří Machurka zpytoval chvíli svědomí po faulu na hostujícího hráče. Jenže Matěj Koten pokus hráče hostů vyrazil a uchránil svůj tým od pohromy. To byl důležitý moment vedoucí k pozdějšímu vítězství Hořovicka. „Utkání bylo fyzicky náročné spíše pro obranu, tím bych chtěl před klukama smeknout, že jsme to dokázali uhrát. Brankář Mates Koten nás podržel celý zápas, podal skvělý výkon,“ usmíval se po utkání domácí útočník Pavel Novotný.

Oslavenec domácích byl pak na konci skvělé akce svého týmu, když zasadili lázeňskému celku direkt v podobě druhého gólu Hořovicka po pěkné kombinaci. Pavel Novotný po chvíli sledoval počínání svých spoluhráčů po vystřídání z lavičky a chytal se za hlavu po Marešově tyčce. Na druhé straně zachránil v samém závěru na brankové čáře Hegedüs, který otočkou vykopl míč do bezpečí. Hořovicko tak vyhrálo 2:1 a získalo zlaté tři body. „Radost byla obrovská a jsme rádi, že jsme to uhráli. Bodovat chceme všude, zkusíme něco přivézt konečně něco k nám domů do Hořovic,“ přeje si Pavel Novotný. Příležitost k tomu bude v sobotu v Rokycanech.

Hořovicko – Mariánské Lázně 2:1 (1:1)

Branky: 2. Mach, 67. Novotný - 34. Šácha. Rozhodčí: Kovářová, Pekař, Mrkáček. ŽK: Drahorád, Nedbalý, Prokš (všichni MAL). Diváci: 80. FK Hořovicko: Koten M., Hlídek, Mach, Machurka, Kuchař (46. Hegedüs), Klimeš, Březina (90. Šíma), Balvín (54. Smetana), Mareš, Pyšek, Novotný (77. Mencl). Trenér: Himl.