Rádi by co nejdřív nasbírali 35 - 40 bodů, aby se nemuseli bát sestupu z divizní soutěže A. za tímhle cílem už půjdou se starým názvem FK Hořovice, protože fotbalový klub po dvanácti letech zjistit, že vzít pod křídla více klubů z regionu se nedaří. nejen o tom ale hovořil před sezonou člen výboru SK Hořovice Jindřich Novotný. Jeho tým soutěž zahájí v sobotu dopoledne na domácím stadionu, kde od 10:15 hodin přivítá Doubravku.

Senco vs. Hořovicko | Foto: Deník / Veronika Zimová

Samozřejmě se nejvíc mluví o koronaviru. Jak moc ovlivnila pandemie přípravu Hořovic, které dokonce musely do karantény?

zasáhlo nás to, ale kromě čtrnáctidenní karantény, kterou jsme dodrželi, to šlo všude jako v jiných týmech výkonnostního sportu. Tedy byl určitý čas klid.