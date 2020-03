Branky: 3. Nový, 6. Trojanec - 44. Mach. Rozhodčí: Tvrdík, Coufal, Šlapák. ŽK: Kuchař, Novák, Balvín (všichni HOŘ). Diváků: 100.

FK Hořovicko: Novák, Šolaja, Kraus, Königsmark, Kuchař (83. Kuška), Zítek (46. Klimeš), Smetana (46. Smetana), Balvín, Palečko, Mach, Mareš.

Hořovicko nezvrátilo špatný začátek

Na umělé trávě Doubravky byli příznivci hostů v šoku v šesté minutě, když po dvou hrubých chybách prohrávali 0:2. „Vzpomněl jsem si na podzimní část sezony, dost často tam měly zápasy podobný průběh,“ zlobil se trenér Hořovicka Petr Himl. Brankář hostů Novák pak chytil další tutovku Senca a poté začalo Hořovicko vyrovnávat hru.

„Klukům jsme na hřiště posílali vzkazy, ať dají hlavu nahoru a nemyslí na to, co se stalo. Kluci si to v těchto momentech musí srovnat ve svých hlavách a jít prostě dál,“ uvedl Himl. Před půlí se podařilo Hořovicku snížit, ale už před tím mělo několik šancí. „Příležitosti jsme měli, proměnili jsme jen jednu po centru nováčka Šolaji na Macha, který zavěsil hlavou,“ popsal gólovou radost trenér hostů.

Hořovicko odcházelo do vzdálených kabin s jednogólovým mankem. „V kabině jsme poupravili způsob napadání a chtěli jsme zvýšit agresivitu ve středu hřiště,“ popsal pokyny Petr Himl. Ve druhé půli měli hosté mírně navrch, ale pořádnou kombinaci nepředvedlo ani jedno mužstvo. „Létalo to vzduchem. Někdy až moc ukvapeně,“ přiznal kouč Hořovicka.

Do hry jeho týmu vnesli ve druhé půli oživení Bašík a Klimeš. „Byli pro tým velikým přínosem, bylo to živější,“ řekl trenér, který mohl litovat několika neproměněných trestňáků: „Především litujeme dobře zahraného trestného kopu Mareše, který brankář domácích skvěle vytáhl, byl to zákrok zápasu.“

Při tomto trestňáku domácí gólman Luhový se s vypětím všech sil natáhl a míč vyplácl před sebe. Před tím ale ještě sudí Hořovicko poškodili, když se ve vápně probíjel Bašík, byl podražen, ale píšťalka zůstala němá. „Když mi sundal i kopačku,“ stěžoval si faulovaný hráč, za protesty obdržel žlutou kartu i brankář hostů Novák, který zabránil v závěru po brejku tutovce.

Utkání nemělo dobrou úroveň ani z jedné strany. Bylo znát, že na obou stranách hraje hodně mladých hráčů, na straně Doubravky kraloval kapitán David Novák. „Všichni ví, že máme nejmladší divizní tým a že není čas na to si něco zkoušet. Devatenáctiletí kluci musí dospět, musí rázem přeskočit dva až tři roky svého vývoje, naučit se vyhrávat a obětovat se pro tým. Nyní vše soustředíme na domácí zápas se Sedlčany,“ dodal Petr Himl.

Jindřichův Hradec – ČLU Beroun 6:1 (2:0)

Branky: 65., 70. a 83. (pen.) Kubín, 22. Toman, 36. vlastní (Počta), 69. Janák – 55. Soukup. Rozhodčí: Kříž, Szikszay, Cihlář. ŽK: Jindra, J. Kubín. Diváků: 70.

Český lev-Union Beroun: Šebek, Pošmurný, Pipiška, Štrougal (65. Poslední), Počta J., Soukup, Lhotka, Sklenář, Pelikán, Lacina (71. Král), Krůta.

Beroun po snížení vypadl úplně z role

Hattrickem se blýskl domácí Kubín, další trefy přidali Toman s Janákem, jeden gól si dali hosté sami. To je účet půltuctového přídělu v síti berounského Pavla Šebka. Přitom se domácím začátek nevydařil, Beroun byl aktivnější a nepouštěl Hradec z jeho poloviny. Domácí nakopl úvodní gól, navíc hosty srazil vlastní gól po rohu. A Jihočeši navíc trefili ještě břevno. Po návratu na hřiště neproměnil domácí dvě šance, Soukup snížil na 2:1. Jenže to bylo od hostů vše, domácí převzali iniciativu a dokázali střílet branky.