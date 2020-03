Dost možná na velký průšvih mají zaděláno fotbalisté Horek nad Jizerou. V úvodním divizním jarním kole sice v exilu na umělé trávě mladoboleslavského městského stadionu vyhráli v parádním zápase nad Dvorem Králové nad Labem 5:4, zápas ale bude mít ještě nejspíš dohru u zeleného stolu.

Divize: Horky - Trutnov | Foto: Karel Jedlička

Hosté se totiž po skončení zápasu dožadovali ověření totožnosti domácího hráče číslo 18 Zdeňka Zahálky, který do utkání nastoupil jako náhradník v 79. minutě. Ten už ale nebyl k zastižení. Rozhodčí utkání Tomáš Doubek v zápise popisuje sled událostí: “Po skončení utkání sdělil vedoucí týmů hostů, že žádá o kontrolu totožnosti domácího hráče číslo 18 Zdeňka Zahálky. S tím byl následně obeznámen vedoucí domácích Jaroslav Dvořák. Ten nám ale oznámil, že kontrola totožnosti nemůže být provedena, neboť hráč ihned po skončení utkání odjel do zaměstnání do Prahy.”