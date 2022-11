Tochovice mají hodně mladý tým, jenž řídí na hřišti Jendruščák. To věděl dobře i trenér Komárova Miroslav Nesnídal. „Potřebovali jsme tři body, zvláště po nevydařeném utkání v Klatovech. Museli jsme se zlepšit ve všech parametrech, abychom bodovali naplno. Chtěli jsme vycházet ze zajištěné obrany a počkat si na brejky. To se ukázalo jako rozhodující způsob hry pro celý vývoj utkání,“ uvedl.

Domácí si od začátku vytvářeli šance. Tu první ještě ale Jakub Lukavský neproměnil. V 18. minutě už ale zařídil vedení, když ho vyzval přesnou přihrávkou Jan Mojdl. „Ujali jsme se vedení už tak brzy, ale do poločasu jsme vedení nezvýšili a utkání bylo pořád otevřené,“ podotkl Nesnídal. Ten litoval postupně neproměněných šancí. Při první zachytil Klimešův pokus obránce, trestný kop Michala Pužíka brankář hostů Ondřej Beran skvěle chytil a v závěru poločasu Langovu ránu reflexivně jednou rukou gólman vyrazil. Do kabin se neodcházelo hostů dobře. „Musí si říct sami, že to takhle nejde. Hrajeme hezký fotbal, držíme balón. Pokazíme akci, ztratíme míč, dostaneme gól a všichni mlčí,“ posteskl si trenér Tochovic Erik Šlechta.

Hned v úvodu druhého dějství přidal Komárov druhý gól. „Vstup do druhé půle se nám tentokrát vydařil, i když nám trochu pomohla nedůslednost soupeře,“ přiznal Nesnídal. Tochovice zahrávaly aut u vlastní brány. Míč ale trestuhodně propadl k Langovi. S jeho pokusem si sice Beran dokázal nadvakrát s vypětím všech sil poradit, avšak proti následné střele Vokáče byl bez nároku. „Myslím, že bylo od začátku vidět, že jsme favorit utkání, hned od prvních minut jsme se dostávali do šancí. Vlastně kdyby utkání skončilo 6:0, nikdo by se asi nedivil,“ pozoroval zápas zpočátku z lavičky komárovský Tomáš Březina.

Komárov kontroloval hru a pokračoval ve své důsledné hře. „Hosté se snažili dát kontaktní gól, ale byli jsme pozorní a přicházely další šance. Nedařilo se bohužel žádnou proměnit a soupeř se nevzdával. Tentokrát jsme vzadu byli pozorní,“ řekl domácí kouč. Jeho hráči pak několikrát ztroskotali v útoku. V 57. minutě brankář opět jen reflexivně vyrazil střelu Lukavského. Další problém pro hosty přišel v 54. minutě, kdy František Mourek začal kašlat krev. Musel být okamžitě vystřídán a raději poslán do nemocnice na vyšetření. Po chvíli upaloval Lukavský sám na brankáře, ale zamířil těsně vedle tyče.

Domácí pak dvakrát střídali, na hřiště šli Březina a Baštař. „Na hřiště jsem šel hlavně z důvodu podržení balonu vpředu, to se nám trošku přestávalo dařit,“ uvedl první z nich, který se nejprve s míčem moc nepotkal a jen běhal: „Jo, někdy to tak je, nepřišla pořádná přihrávka, všechno dlouhé, soupeř chtěl ještě něco se zápasem udělat.“

Sám pak pečetil výsledek v poslední minutě na 3:0. „Rychlé rozehrání od Mojdla křížem na Dáňu Klimeše, který obešel beka ze strany. Já si našel místo na hranici velkého vápna, Dáňa mi to pak už jenom posunul a šel se radovat (smích). Já to šoupnul za háčky křížem pod víko,“ dodal usměvavý Tomáš Březina.

„Komárov nás předčil extrémně svým nasazením,“ uznal kouč Tochovic Šlechta. „Jak jsem říkal v úvodu, potřebovali jsme naplno bodovat, což se podařilo. Hráli jsme tak, jak jsme si řekli a navíc neinkasovali. Velká spokojenost,“ dodal Miroslav Nesnídal.

Komárov – Tochovice 3:0 (1:0)

Branky:18. Lukavský, 46. Vokáč I, 91. Březina.

Rozhodčí: Cihlář, Šálková, Pena.

ŽK: Vokáč I, Šíma, Pužík – Čížek.

Diváci: 312.

FK Komárov: Altman, Klimeš, Kaufman, Ženíšek, Srp, Pužík, Šíma M. (80. Březina), Vokáč I (87. Baštař), Lang (72. Vokáč II), Mojdl, Lukavský. Trenér: Miroslav Nesnídal.