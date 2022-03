Jeho tým se dostal do vedení na konci prvního poločasu, kdy se trefil Martin Polák. „Naše první branka byla velkým zlomem zápasu. Byla, jak se říká do kabiny, a nám pomohla v sebevědomí hráčů na hřišti,“ podotkl Pihávek.

Doubravka začala být nervózní a Hořovice hráli klidněji, žádná velký tlak se však nekonal. „Domácí se snažili o vyrovnání a nám se otevřel prostor pro brejky,“ věděl dobře hořovický trenér.

Druhý gól modrobílých vstřelil Rostislav Jandera a pak přidal svůj druhý gól v zápase Martin Polák. Zrodil se v Hořovicích nový kanonýr? „No to bych neřekl,“ pousmál se Pihávek, který dodal: „Byl to týmový výkon a on jako útočník to má v popisu práce.“

V dalším kole přivítají Hořovice Soběslav, která senzačně podlehla Sedlčanům 0:3. „My teď musíme potvrdit výsledek z Plzně v domácím zápase. A musíme jít od utkání k dalšímu utkání. Vytěžit co nejvíce z každé možnosti. Úkol je jasný!“ burcuje před zápasem Ivan Pihávek.

Zápas s Jihočechy se bude hrát zřejmě na hořovické umělé trávě v sobotu od 15 hodin.