1. Jaké máte pocity, když jste se potkal se spoluhráči opět na hřišti?

Jan Smetana (záložník): Byl to skvělý pocit opět se sejít s kamarády na tréninku, už mi to hodně chybělo.

Jiří Mareš (záložník): Já osobně jsem se ještě se spoluhráči od přerušení nepotkal, jelikož jsem byl zrovna v práci minulý týden ve dnech, kdy byl trénink, ale samozřejmě se těším opět na společné tréninky.

Jan Mach (útočník): Strašně jsem se těšil a jsem rád zpět na hřišti. Jak spoluhráči, tak balón mi chyběli a nemohl jsem se dočkat.

2. Máte tréninky nějak ještě omezené, myslím ty venkovní?

Jan Smetana (záložník): Scházet jsme se začali v pondělí 30. listopadu, další trénink jsme absolvovali ve středu 2. prosince. Oba tréninky byly specifické, jelikož se mohlo trénovat ve více jak šesti lidech až od čtvrtka, takže jsme hráli fotbálek tři na tři a proběhla i některá cvičení s balónem. Oba tréninky proběhly na umělé trávě v Berouně, kde odehrajeme ve středu 9. prosince přátelské utkání s Královákem.

Jiří Mareš (záložník): Co vím, tak byly omezené na šest hráčů opět na určitém prostoru hřiště. Hřiště bylo rozdělené páskou, už jsme takto museli trénovat v říjnu.

Jan Mach (útočník): Trénovali jsme zatím ve skupinkách maximálně po šesti lidech.

3. Určitě jste pomýšlel na to, jak půjdete do tréninkového procesu připraven. Jak jste na tom a kde jste pracoval na fyzičce?

Jan Smetana (záložník): Každý měl za úkol připravovat se individuálně. V této době, kdy člověk neměl více možností, jak trávit svůj volný čas, si myslím, že většina hráčů individuální plán splnila. Já osobně jsem v průběhu vynucené pauzy nezahálel a pracoval na kondici, chodil jsem běhat do lesa svůj klasický pětikilometrový okruh a posiloval.

Jiří Mareš (záložník): Vím, že z hlediska fyzické kondice už na tom nejsem tak dobře jako když jsem byl profesionál. I trenér mě nabádá, abych se stále snažil udržovat na určité úrovni kondice, abych pak mohl být prospěšný týmu svými fotbalovými schopnostmi a zkušeností, bez kondice to na úrovni divize nejde. Proto jsem se snažil odběhat cca dvacet kilometrů týdně zhruba během té bezmála dvouměsíční pauzy, ale trénink s míčem na hřišti podle mě nahradit nejde. Každopádně běžecké tréninky jsou potřeba a musí se to skousnout.

Jan Mach (útočník): Fyzicky jsem se po celou dobu udržoval. Troufám si i říct, že jsem na tom o trochu lépe než předtím. Připravoval jsem se především doma, kde jsem posiloval s vlastní vahou a také běhal na běžeckém páse. Na delší vzdálenosti jsem samozřejmě vyrážel do okolí Hořovic a do Dražovky.

4. ČFL a divize se rozjedou už na konci ledna. Je to dobře?

Jan Smetana (záložník): Jsem rád, že se divize rozjede již takhle brzy. Určitě nejsem jediný, kdo tento brzký start vítá, jelikož zimní příprava je vždy dlouhá a každý hráč se už těší na začátek jarní části sezony. Na podzim jsem toho moc v divizi neodehrál, doufám, že na jaře šanci dostanu a odvděčím se trenérovi skvělými výkony. Hlavně si přeji, abychom si zachovali divizní příslušnost.

Jiří Mareš (záložník): Myslím, že to je dobře, každý raději hraje zápasy o body než přátelská utkání. Ale samozřejmě je to výjimečná situace, aby se divize a třetí ligy hrály takto brzo.

Jan Mach (útočník): Myslím si, že to nebude úplně příjemné. Ve velké zimě a na umělkách se mi nehraje moc dobře. Moc se na to netěším, ale pokud chceme soutěž dohrát, je to určitě potřeba!

5. Hodně zápasů se bude hrát hlavně na začátku na umělé trávě. Bude to velká zátěž na pohybový aparát nebo snášíte umělku bez problémů?

Jan Smetana (záložník): Určitě to bude zátěž pro pohybový aparát, některým hráčům umělá tráva způsobuje především bolest kolen. Konkrétně mně umělá tráva nevadí, hraje se mi na ní dobře a žádné zdravotní problémy z ní nemám.

Jiří Mareš (záložník): Musím říct, že ve dvaceti nebo dvaadvaceti jsem jí snášel naprosto bez problémů, ale jak přibývají roky, už je to na těle znát a druhý den všechno bolí. Na pohybový aparát je umělka určitě horší, ale zase je to lepší než hrát někde v bahně nebo na sněhu.

Jan Mach (útočník): Já s umělou trávou nemám problémy. Je ale pravda, že se na ní hraje trochu jinak a vím, že někteří hráči jí špatně snáší a mívají fyzické problémy.



6. Aktivní fotbal scházel asi všem. Teď je měsíc na přípravu, užijete si to?

Jan Smetana (záložník): Určitě si to užijeme, zimní příprava je vždy náročná, vzhledem k brzkému startu bude ještě náročnější. Ale to mně osobně nevadí, bude to znít možná divně, ale sáhnout si na dno a tvrdě dřít na tréninku ve mně vzbuzuje skvělý pocit, mám to rád.

Jiří Mareš (záložník): Budu rád, když se bude zase normálně trénovat, ale myslím, že přípravné období nemá většina hráčů v lásce a já v tom nejsem výjimka, ale je potřeba se připravit kvalitně na pokračování sezony. Obzvláště v naší pozici, kdy jsme naprosto nepochopitelně nezvládli některé zápasy v začátku soutěže a jsme předposlední, což mě strašně štve. Na podobné pozice v tabulce nejsem zvyklý a zvykat si nechci.

Jan Mach (útočník): Přípravu si určitě užiju. Nehodlám přes svátky nějak odpočívat, takže se pokusím navázat na tu pauzu, kterou už naštěstí máme za sebou a budu se dál udržovat nebo pokud možno zlepšovat.



7. Který fotbalový zážitek z vyšších sfér vámi zahýbal a proč?

Jan Smetana (záložník): Jsem fanouškem Liverpoolu, takže určitě postup Reds do vyřazovací fáze Ligy mistrů.

Jiří Mareš (záložník): Asi vyloženě nic konkrétního, co se týče nějakých zápasů z ligy nebo ze zahraničí, ale jsem rád, že zasáhla policie v sídle FAČR a věřím, že by to alespoň trochu mohlo vést k té vzývané očistě českého fotbalu od podobných praktik.

Jan Mach (útočník): Nějaký zážitek se ve mně úplně neuchoval.

PROGRAM SK HOŘOVICE 1910 V DIVIZI:

9. kolo: sobota 30. 1. 10:15 SK Hořovice - FC Viktoria Mariánské Lázně

10. kolo: sobota 6. 2. 14:00 FC Rokycany - SK Hořovice

11. kolo: sobota 13. 2. 10:15 SK Hořovice - Český lev-Union Beroun

12. kolo: neděle 21. 2. 16:00 TJ Spartak Soběslav - SK Hořovice

13. kolo: sobota 27. 2. 10:15 SK Hořovice - SK Dynamo Č. Budějovice B

14. kolo: sobota 6. 3. 10:15 SK Hořovice - SK Petřín Plzeň

15. kolo: sobota 13. 3. 17:00 FK Hvězda Cheb - SK Hořovice

16. kolo: sobota 20. 3. 15:00 SK Senco Doubravka - SK Hořovice

17. kolo: sobota 27. 3. 10:15 SK Hořovice - TJ Tatran Sedlčany

18. kolo: sobota 3. 4. 16:30 FK Jindřichův Hradec 1910 - SK Hořovice

19. kolo: sobota 10. 4. 10:15 SK Hořovice - TJ Sokol Lom

20. kolo: sobota 17. 4. 17:00 FK Robstav Přeštice - SK Hořovice

21. kolo: sobota 24. 4. 10:15 SK Hořovice - SK Otava Katovice

22. kolo: sobota 1. 5. 17:00 SK Klatovy 1898 - SK Hořovice

23. kolo: sobota 8. 5. 10:15 SK Hořovice - TJ Slavoj Mýto

24. kolo: sobota 15. 5. 17:00 FC Viktoria Mariánské Lázně - SK Hořovice

25. kolo: sobota 22. 5. 10:15 SK Hořovice - FC Rokycany

26. kolo: sobota 29. 5. 17:00 Český lev-Union Beroun - SK Hořovice

27. kolo: sobota 5. 6. 10:15 SK Hořovice - TJ Spartak Soběslav

28. kolo: sobota 12. 6. 17:00 SK Dynamo Č. Budějovice B - SK Hořovice

29. kolo: sobota 19. 6. 17:00 SK Petřín Plzeň - SK Hořovice

30. kolo: sobota 26. 6. 10:15 SK Hořovice - FK Hvězda Cheb