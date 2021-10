Zvláště když se hraje o naději. Proč? Protože oba divizní celky z našeho regionu jsou namočené až po uši v sestupových vodách. Předpokládá se, že kdo toto derby nezvládne, zřejmě si nad sebou vynese padákový ortel.

Lépe je na tom berounský Český lev-Union, který si připsal tři důležité body v duelu s posledními Sedlčany (4:1). Na otázky Deníku před derby odpovídal trenér ČLU Martin Pech.

Zápas se Sedlčany byl pro ČLU hodně důležitý, jak jste se na něj připravovali?

Popravdě řečeno, nijak speciálně. V této fázi sezony jdou zápasy hodně rychle za sebou, takže my jsme v průběhu týdne absolvovali venkovní utkání v Soběslavi a po něm jsme měli čas pouze na jeden regenerační a následně předzápasový trénink.

Během pěti minut jste vstřelili tři góly. To není obvyklé, už jste to někdy zažil?

Tak podle zápisu to bylo během pěti minut, ale já si osobně myslím, že ten interval byl trochu delší. Na divizní úrovni to asi není moc obvyklé, ale tím, že se zároveň dlouhodobě pohybuji v mládežnickém fotbale, tak zrovna pro mě to neobvyklé není (smích). Jinak branky padly po třech různých situacích, v kterých jsme tentokrát prokázali patřičnou součinnost a dobrý výběr místa.

Soupeř snížil ještě do přestávky, jaké byly pokyny v kabině?

Bohužel obdrženou brankou jsme vrátili soupeře znovu do utkání, takže poločasová přestávka byla hlavně o způsobu hry v druhém poločase.

Ve druhé půli přidal svůj druhý gól Jakub Krůta, věřil jste už ve výhru?

Gólem Kuby Krůty jsme si vzali zpět tříbrankové vedení, což mělo na naše mužstvo určitě pozitivní vliv a dodalo nám klid do zbytku utkání. Ve výhru už jsem v té chvíli samozřejmě věřil a i doufal, že do otevřenější soupeřovy obrany ještě náskok navýšíme. To se sice nestalo, přesto je pro nás vysoká výhra povzbuzením do dalších duelů.

Před derby s Hořovicemi, ve kterém půjde tzv. o šest bodů, jste se určitě dobře naladili, je to tak?

Po sérii nepříznivých výsledků je výhra před derby určitě důležitý faktor.