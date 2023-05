Diváky očekávané povinné vítězství Komárova nad Horní Břízou přišlo. Domácí zvítězili přesvědčivě 3:0.

Komárovský Vojtěch Zítek (v červeném) dal první gól Bříze. | Foto: Pavel Šácha

Skóre otevřel přesně v den svých narozenin Vojtěch Zítek, který si tak zabalil pěkný dárek v 17. minutě. „Gól jsem dal hlavou, když mě přesně našel Honza Mojdl,“ popsal brankový zápis a přidal ještě druhý, který domácí vstřelil v 35. minutě Adam Vokáč I: „Gól padl po našem rohu, který se nám ale nepovedl. Soupeř měl v držení míč. Adam mu ho sebral a střelou poměrně z úhlu popálil brankáře.“

„Soupeř nás hned zatlačil, měl v úvodních pěti minutách tři velké šance, které ale neproměnil. My jsme se z toho ale nepoučili a nechali jsme si dát laciné branky. U nás měli zajímavé možnosti Paukner a Kraček, netrefili však branku,“ hodnotil utkání kormidelník Horní Břízy Martin Löffelman.

Tomáš Šilhavý: S bodem musíme být spokojeni

Hosté moc nebezpeční nebyli. „Bříza nějaké náznaky na šance měla, většinou po našich chybách. Ale nic velkého. Jsou sice poslední, ale takové zápasy bývají nejtěžší. Uznávám, že tempo hry nebylo tak vysoké, jako v jiných zápasech. Možná to bylo i tím, že oba týmy hrají podobným stylem spíše na brejky. Teď bylo na nás soupeře přehrát,“ podotkl Zítek.

Šest minut před koncem pečetil na konečných 3:0 Valerii Lehedza.

„Byl to premiérový gól Valiho v divizi. Zpracoval si míč na vápně, posunul si ho na pravačku a uklidil to hezky k tyči. Super pro něj, že dal gól a i pro nás, že přispěje na dokopnou,“ usmíval se Vojtěch zítek, který dodal: „Žádná velká oslava se nekonala. Dílo ještě není dokonáno. Tohle byl pro nás důležitý zápas, který se musel vyhrát a jsem rád, že se to povedlo.“

Komárov – Horní Bříza 3:0 (2:0)

Branky: 17. Zítek, 35. Vokáč I, 84. Lehedza.

Rozhodčí: Vychodil, Novotný, Panský.

ŽK: Vajs, Mojdl – Trojanec, Čeliš.

Diváků: 228.

FK Komárov: Altman, Srp, Kaufman, Ženíšek, Lang, Pužík, Vokáč II (77. Lukavský), Vokáč I, Mojdl, Zítek (73. Krejča), Vajs (64. Lehedza). Trenér Miroslav Nesnídal.