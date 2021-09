Zatím jen jako konzultant díky pobytu v lázních působí u týmu trenér Ivan Pihávek, tým vedl do bitvy se Západočechy Radek Polák. „Především se snažil to zklidnit, hlavně u mladších kluků, aby si začali více věřit. Také jsme trochu změnili systém a rozestavení na hřišti,“ řekl kapitán týmu Jiří Mareš.

Jeho celek vedl brzy po gólu Jana Pyška 1:0 a toto skóre vydrželo až do poločasu. „V kabině jsme si říkali, že si musíme dávat pořád dobrý pozor v obraně, soupeř měl poměrně šikovné hráče dopředu. A samozřejmě se pokusit přidat další góly,“ popsal poradu v kabině Mareš.

Hořovice měly velké množství šancí, ujala se pouze právě Marešova trefa na 2:0. „Bylo to z rohu od Hlíďase (Hlídek) dobře kopnuté, dostal jsem se před bránícího hráče a prudkou hlavičkou skóroval,“ popsal branku její autor.

Mariánské Lázně sice snížily z penalty, ale radost ze tří bodů to Hořovicím nepokazilo. „Tak trochu to z nás samozřejmě spadlo, už to bylo poměrně dlouhé čekání na vítězství. Doufáme, že to nebude zase jen jedna vlaštovka a v dalších zápasech se nám podaří vítězit častěji,“ je pln odhodlání Jiří Mareš.

Hořovice nastoupí už ve svátečním úterním termínu k důležitému utkání v Chebu, kde od 17 hodin postaví domácí Hvězdě.