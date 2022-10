„Na umělce už občas trénujeme, takže jsme s tím celkem v pohodě, i když kdyby hlavní hřiště bylo v pohodě, chceme hrát vždycky tam samozřejmě,“ podotkl kapitán Hořovic Jiří Mareš. Do zápasu vstoupili domácí aktivně, hned první šanci měl po přihrávce Šímy Vostárek, bránu ale přestřelil. V 19. minutě se ve středu hřiště dostal k míči Vostárek a do samostatného úniku poslal Martina Poláka. Ten udělal brankáři kličku a poslal Hořovice do vedení. „Gól padl po akci středem hřiště, přes mě a Vostyho, který dal dobrý balón mezi stopery, Poly skvěle naběhl a šel sám na brankáře, tomu udělal kličku a zakončil gólově,“ popsal úvodní radost Mareš.

Hosté mohli odpovědět o tři minuty později z přímého kopu, nadějný pokus srazil Polák na roh. Smetana na druhé straně skvělou patičkou našel Mareše, který ve vápně přešel přes jednoho hráče a nakonec vybojoval roh. Těch měli v prvním poločase domácí spoustu, ze žádného se jim ale nepodařilo skórovat.

Také začátek druhého poločasu se povedl domácím parádně. Hlídek svým pohybem zaměstnával pravou stranu hřiště a po jednom z jeho centrů jsme se dostali k rohovému kopu. Ten Vostárek zahrál na Kušku, který svým pokusem trefil břevno, od něhož se míč odrazil k Landovi. Jeho střelu hostující obránce ještě zvládl srazit, ale pouze k osamocenému Jiřímu Marešovi, který z bezprostřední blízkosti navýšil skóre na 2:0. „Můj gól byl jednoduchý, dával jsem do prázdné brány, vše ale vyplynulo z dobrého dohrání rohového kopu, kdy jsme šli za míčem po hlavičce do břevna,“ usmíval se hořovický kapitán.

Další důležitý okamžik se stal v 63. minutě. Smetana našel dlouhým balónem Vostárka, který si obhodil posledního hráče hostů Drahoráda, ten ho srazil k zemi, následovala červená karta. „V první půli ještě hosté občas zahrozili, i když vyloženou šanci úplně neměli. Druhou půli už jsme sehráli úplně s přehledem a navíc soupeř dostal červenou kartu, takže pak už spíš bylo otázkou ne to, jestli vyhrajeme, ale o kolik,“ uvedl Mareš.

Definitivní pojistku přidal Lukáš Vostárek v 72. minutě, když ho dloubáčkem našel Polák. Střela z hranice pokutového kopu zapadla za záda hostujícího brankáře a o výsledku bylo rozhodnuto. „Myslím ale, že důležitější byl gól na 2:0 hned ze začátku druhé půle, ten nás uklidnil a třetí gól už byl taková třešnička na dortu. Pak už se zápas vyloženě dohrával, prostřídali jsme a v klidu došli pro další tři body,“ řekl domácí kapitán.

„Z utkání mám smíšené pocity, jelikož to byla zbytečná prohra. Hráčům se nedá upřít snaha a bojovnost, ale to by snad mělo být naprosto normální. Celkově jsem opravdu velmi, velmi zklamaný, protože tohle utkání se prohrát nemuselo,“ dodal k utkání trenér hostů Aleš Zach.

Domácí si připsali další tři důležité body do tabulky. Navíc Hořovice udrželi už šesté čisté konto a konečně ukázaly, že umí dát víc než jeden gól. „Každé vítězství se musí oslavit, vážíme si každého stejně, ať je to s prvním nebo předposledním. V Domažlicích za týden očekáváme další těžký zápas venku, soupeř bude určitě běhavý, samí mladí kluci vesměs. Budeme zase muset vydat ze sebe sto procent, pokud si chceme připsat další výhru,“ ví dobře Jiří Mareš.

Hořovice – Mariánské Lázně 3:0 (1:0)

Branky: 19. Polák, 51. Mareš, 72. Vostárek.

Rozhodčí: Brom, Eibl, Langmajer.

ŽK: Puchmertl, Bělohlávek, Mareš – Lattisch.

ČK: 63. Drahorád.

Diváci: 80.

SK Hořovice: Bleha, Smetana, Hlídek, Puchmertl, Šíma (71. Wacker), Kuška, Mareš, Polák (79. Zítek), Vostárek, Čapek (46. Bělohlávek), Landa (76. Vokůrka). Trenér: Ivan Pihávek.