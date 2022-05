Domácí chtěli potvrdit předchozí výsledky, navíc soupeře velmi dobře znají. „Taktika byla víceméně stejná jako na většinu soupeřů. To znamená být aktivní s míčem i bez něj, nepustit soupeře k naší bráně a držet míč s tím, že dáme první gól a budeme určovat tempo hry,“ prozradil pokyny trenéra Ivana Pihávka Jiří Mareš.

„Myslím si, že jsme měli spíš víc ze hry my, ale určitě byly Rokycany také nebezpečné a je to pro nás cenné vítězství,“ řekl Mareš. „Zaspali jsme začátek zápasu, kdy jsme do patnácté minuty podali hodně špatný výkon. Soupeř nás potrestal z brejku,“ kroutil hlavou rokycanský kouč Milan Dejmek. „První gól jsme dali hned na začátku po chybě soupeře u lajny a následném centru do vápna,“ popsal úvodní branku Ondřeje Bublíka Mareš.

Hosté dokázali před poločasem vyrovnat Petrem Ženíškem. „Po obdrženém gólu kluci začali více běhat, hra se začala vyrovnávat. Jedna branka nám nebyla kvůli ofsajdu uznána, ale povedlo se nám srovnat ze standardky těsně před koncem poločasu. Po pauze jsme byli lepší, nicméně nastal pak kritický moment, který rozhodl celý zápas. Paradoxně jsme po červené kartě byli nadále aktivní, ale domácí skórovali z brejku, kdy nám tam právě ten jeden hráč chyběl,“ řekl Dejmek. „Druhý gól přihrál Honza Pyšek po rychlém brejku Vencovi Königsmarkovi a ten dal hlavou gól,“ uvedl hořovický Jiří Mareš.

Sám pak proměnil penaltu na 3:1. „Třetí gól jsem dal z penalty pět minut před koncem po faulu na Martina Poláka. Věděl jsem už před penaltou, že když jí proměním, tak je hotovo a máme tři body, takže proběhla radost a úleva,“ přiznal úspěšný střelec. „Bojovali jsme až do konce, dorazila nás však poněkud sporná penalta. Pak už jsme neměli čas ani síly,“ dodal kormidelník Rokycan Milan Dejmek.

Hořovice vyhrály potřetí v řadě. „Zlepšilo se především to, že jsme v zimě posílili, tým si sedl, naučil se vyhrávat a nedělat tolik zbytečných chyb plus se dobře trénovalo. A je pořád dobrá parta,“ vypočítal faktory zlepšení týmu Jiří Mareš.

Branky: 5. Bublík, 74. Königsmark, 86. (PK) Mareš - 44. Ženíšek. Rozhodčí: Hes, Glogar, Hamouz.

Bez žlutých karet.

ČK: 66. Kramer (ROK).

Diváci: 190.

SK Hořovice: Koten, Hlídek, Kuška, Mareš (90. Čapek), Plánička (59. Wacker), Pyšek, Jandera, Polák, Bublík, Königsmark (78. Bělohlávek), Smetana. Trenér: Pihávek.