Jak jste se zabydlel v týmu Hořovicka po návratu a jak se vám s týmem spolupracuje?

Myslím, že v zabydleni nebyl žádný problém, kluci jsou v pohodě a snaživí. Myslím, že půjdeme nahoru a budeme se ještě zlepšovat.

To je pravda, určitě je co vylepšovat, konzultovali jste to nějak s trenérem?

Vylepšovat jde vždy všechno, takže se chceme soustředit na odstraňování nedostatků z přípravy a z prvního zápasu.

V prvním mistráku proti Doubravce jste vstřelil gól. Bylo to potěšující, zvláště když znamenal vyrovnání?

Jsem rád, že jsem se hned prosadil, jsem na hřišti od toho.

Plzeňané byli hodně běhaví, byl to náročný soupeř?

Určitě to nebyl snadný soupeř, celkem mně překvapili, ale my ještě nejsme na svém maximu výkonnosti.

Mohli jste nějakou akci kromě neproměněné penalty dotáhnout do konce?

Několik šancí tam ještě bylo, stejně tak je měl soupeř, takže si myslím, že remíza je zasloužená a penalty už jsou loterie, tentokrát nám nevyšly.

Na penalty jste prohráli, ale na kontě je bod. Tým byl doplněn o mladíky, takže diváci očekávali, jak vstup do divize zvládne a zápas se jim líbil.

Určitě si myslím, že můžeme hrát umístění v lepší polovině tabulky. Nějaký potenciál v týmu je a musíme ho správně využít.