Po předchozích duelech s Doubravkou v nedohraných ročnících by Hořovice zřejmě bod braly. „Ty předchozí zápasy s Doubravkou byly vždy herně vyrovnané, ale bohužel jsme buď prohráli na penalty nebo o gól. Tentokrát z toho je bod, který bereme vzhledem k vyrovnání v osmaosmdesáté minutě, ale vzhledem k vývoji utkání jsme měli i na tři body,“ myslí si kapitán Hořovic Jiří Mareš.

Hosté z Plzně dlouho drželi jednobrankový náskok, domácí se snažili o vyrovnání. „Šancí jsme měli v zápase víc než soupeř, především ve druhé půli jsme na tom byli lépe i fyzicky a fotbalově,“ uvedl Mareš.

O zisku bodu pro Hořovice rozhodl dvě minuty před koncem Martin Kuška, který viděl zkušený hráč domácích už z lavičky, když střídal v 77. minutě. „Opět se nám podařilo dát gól po rohu jako v generálce s Přední Kopaninou, za což jsme rádi. Když jsme nedali šance ze hry, tak jsme si dokázali pomoci standardní situací,“ popsal gólovou radost kapitán modrobílých.

Hořovice jedou ve druhém kole do Soběslavi. „Opět máme v prvních kolech těžký los, především venkovní zápasy hrajeme s týmy, které hrají poslední roky nahoře a mají postupové ambice. Ideální by samozřejmě byly všechny body, ale reálně bychom bod ze Soběslavi určitě brali, uděláme pro to maximum,“ řekl Jiří Mareš.