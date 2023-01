Hořovice už odehrály také dva přípravné zápasy. V tom prvním na domácím hřišti porazily Dobříš 4:1, kde skóre otevřel Veselý. Pak sice vyrovnal vlastní brankou Hlídek, ale Bělohlávek a Šíma zlomili skóre na jejich stranu. Hořovice měly více ze hry, víc šancí, Dobříš neproměnila penaltu, na druhé starně právě Mareš ano.

V druhém utkání podlehly Hořovice Kladno na umělé trávě stadionu Františka Kloze 1:2. Po bezbrankovém poločase šli do vedení domácí po hodině hry Šnoblem. O pět minut později se přidal Pikrt a Kladno vedlo 2:0. Poslední čtvrthodina znamenala snížení Landou a nesla se ve snaze Hořovic o vyrovnání, to se však nepodařilo.

V další přípravném zápase hrají Hořovice se Spartakem Příbram v sobotu 28. ledna, ale Jiří Mareš se těší na jiné utkání: „Zajímavý bude pro lidi a kluky v kabině zápas s 1. FK Příbram, která sice hraje už jen druhou ligu, ale pořád je to kvalitní tým a kluci si můžou vyzkoušet, v čem se musí zlepšovat aby mohli pomýšlet na profifotbal.“ To ještě netušil, jaké nastaly v příbramském týmu problémy se stávkou hráčů. Nicméně utkání je naplánováno až na středu 22. února, snad se situace u Litavky uklidní.

„Hrajeme ale poměrně hodně zápasů během ledna a února, se soupeři na úrovni od kraje až po druhou ligu. Chceme vyhrávat už v přípravě a přenést si to potom do jara,“ burcuje kapitán Hořovic, který v kabině už nepotká nejméně jednoho spoluhráče: „Zatím odešel jen gólman Ondra Bleha do Přeštic, jinak zůstáváme prakticky v totožném složení. Ani není vlastně důvod něco měnit, na hřišti i v kabině to fungovalo dobře. Máme zatím jen dva až tři opět mladé kluky na takovou zkoušku. Uvidíme, jak se trenéři rozhodnou.“

Před jarem je pro Hořovice jasný cíl. „Je podobný jako minulý rok na jaře, všechno vyhrát. Reálně bych byl, a myslím že i všichni ostatní, spokojeni s umístěním do sedmého místa,“ dodal Jiří Mareš.