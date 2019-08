V prvním poločase jste se na hřišti spíše trápili. Zaskočil vás vedoucí gól hostů?

Nemyslím si, že bychom se vyloženě v první půli trápili. Prvních dvacet minut jsme hráli více s míčem a měli i dvě šance, které jsme bohužel nedali a soupeř potrestal naší zbytečnou chybu v obraně. Poté jsme zbytečně přestali hrát, hráli jsme na moc doteků a pomalu.

V druhé půli jste byli lepší. Co jste si řekli o přestávce?

Trochu se zvýšil hlas o poločase, ale spíše mezi námi hráči, trenér se nás snažil spíše namotivovat. S takovými soupeři, jako byl Jindřichův Hradec, nesmíme doma ztrácet body. Naštěstí jsme druhý poločas odmakali naplno a zaslouženě vyhráli.

Po vyrovnávací brance Tomáše Březiny přišel váš úder. Bylo to trochu o štěstí?

Honza Pysek šel z levé strany s míčem, já si naběhl za stopera a dostal se ke mně tečovaný centr. Míč se přede mnou odrazil hodně do vzduchu, měl jsem na zádech obránce. Gólman šel ven z branky, tak jsem se jen snažil nějakým způsobem z těžké pozice trefit branku a naštěstí pro nás to vyšlo.

Co jste si říkal, když hosté vyrovnali na 2:2?

Že je to špatně. Ale ještě bylo pár minut do konce, tak jsem nepropadal zbytečně panice. I to je fotbal, že soupeř dá z ojedinělé akce gól.

Závěr jste zvládli skvěle. Pomohlo k tomu nasazení Jana Macha?

Honza odehrál dobrý druhý poločas, předtím nehrál kvůli zranění a klobouk dolů, jak to zvládl. Navíc to korunoval vítězným gólem.

Čtvrtý gól už jste si vychutnal. Bylo to důležité vítězství?

Určitě bylo. V divizi nesmíte doma ztrácet body, pokud nechcete hrát do posledního kola o záchranu, protože venkovní zápasy bývají občas složité z různých důvodů. Doufám, že se nám bude takto dařit stále a doma budeme vyhrávat.