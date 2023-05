Divizní fotbalisté Hořovic udělali důležitý krok k záchraně divize a poslední tři zápasy po výhře nad béčkem Domažlic 4:2 už můžou hrát v klidu.

Po výhře v Klatovech zdolaly Hořovice i Domažlice B. | Foto: Deník/Martin Mangl

Jistotu pádu z divize už před 27. kolem měly Horní Bříza a Tochovice. Klatovy ale vyhrály v Komárově a dostaly se do hry. Jenže po výhře Hořovic nad Domažlicemi B už mohou modrobílé sice teoreticky dotáhnout bodově, ale ti mají lepší vzájemné zápasy. „To, že jsme jasně zachráněni, jsme si už trochu mysleli po výhře v Klatovech, ale tahle sezóna je hodně bláznivá, něco takového se vidí málokdy. Máte po pětadvaceti kolech čtyřicet bodů, jste pátí nebo šestí a pořád nemáte jistou záchranu. Vzájemné zápasy máme lepší, zatím i skóre, ani nevím, co se bere první, takže by to mělo být jisté. Každopádně chceme vyhrát i zbývající tři zápasy a umístit se co nejvýš,“ řekl po vítězném zápase kapitán Hořovic Jiří Mareš.

Domažlice B přijely v zajímavé sestavě, divizi chtějí také udržet. „Abych řekl pravdu, tohle nějak nezkoumáme, takže asi v nejsilnější sestavě, co měli k dispozici, jelikož nemají ještě nic jistého, jako mnoho dalších týmů,“ věděl dobře Mareš. Jeho tým vedl o poločase 2:1. „Musím říci, že podle průběhu první půle se sluší říct jenom 2:1, protože nám nebyl uznán gól pro ofsajd, který byl hraniční a poté jsme nedali ještě tak pět jasných šancí. Naše góly padly z dorážky po střele a po pěkné akci po pravé straně,“ řekl kapitán Hořovic. Už v 7. minutě otevřel skóre Filip Čapek, jenže Kryštof Bílik vyrovnal, a do vedení poslal v 37. minutě domácí Lukáš Landa.

Anglický týden Komárovu vůbec nevyšel

Rezerva Domažlic se ale po obrátce dostala do hry vyrovnávacím gólem Marka Bauera. „O půli si řekneme, že už neuděláme takovou chybu jako při prvním gólu soupeře, kdy tam byl slabý důraz v našem vápně a samozřejmě v padesáté minutě z rohu hlavičkuje soupeř zcela sám a vyrovná. To se prostě nesmí stávat,“ zlobil se Mareš.

Kapitána Hořovic pak musela potěšit branka Martina Poláka na 3:2. „Byla to krásná střela z trestňáku asi ze třiceti metrů. On má výbornou střelu a jak říká, jednou za pět let to takhle trefí,“ smál se středopolař Hořovic, který šest minut pečetil na konečných 4:2: „Zase to byla dobře sehraná akce po straně, pak Bělda (Bělohlávek) konečně dobře nahrál, na vápně jsem zasekl dva obránce a po zemi k tyči skóroval.“

Hořovice získaly tři důležité body, jistotu divize mají už čtyři kola před koncem. „Slavili jsme stejně jako po každém jiném vyhraném zápase. Větší oslavu si necháme až po závěrečném zápase. A bude zasloužená, protože celá tahle sezóna je velice dobrá,“ zdůrazňuje Jiří Mareš.

Hořovice – Domažlice B 4:2 (2:1)

Branky: 7. Čapek, 37. Landa, 72. Polák, 84. Mareš - 31. Bílik, 52. Bauer.

Rozhodčí: Talpáš, Hányš, Jati.

ŽK: Mareš, Čapek, Polák – Soběhart, Hojda, Bílik, Korelus.

Diváci: 110.

SK Hořovice: Frýdl, Smetana, Hlídek, Vokůrka, Kuška, Mareš (87. Kos), Wacker, Polák (85. Šíma), Vostárek, Landa (87. Königsmark), Čapek (69. Bělohlávek). Trenér: Ivan Pihávek.