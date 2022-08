Domácí kouč Ivan Pihávek věděl, že Senco hraje pohyblivý fotbal, kdy po zisku míče přechází do smrtích brejků. To se snažily Hořovice eliminovat. „Měli jsme na ně vlítnout, vysoko presovat, být aktivní a nebát se hrát,“ potvrdil pokyny kapitán modrobílých Vojtěch Zítek.

Diváci na lavičce hostů po jejich historicky nejlepší divizní sezoně neviděli už Zbyňka Kočího, jenž se rozhodl vrátit k mládeži, a tak se trenérského žezla ujal jeho dosavadní asistent Josef Michálek „Budeme vycházet ze zabezpečené obrany s rychlým přechodem dopředu. Máme ze začátku velmi těžký los. Po prvních šesti zápasech uvidíme, kde se budeme pohybovat,“ přál si trenér Doubravky.

Jenže plány mu zhatil po čtvrthodině hry právě Zítek, který vstřelil rozhodující branku. „Gól padl po hezkém centru od Landyse (Landa). Míč jsem si zpracoval na prsa a levou nohou trochu se štěstím prostřelil brankáře,“ popsal gólový úder.

Hořovickým hráčům se dařilo v prvním poločase držet hosty na uzdě a mohli odcházet do kabin spokojeni. „O přestávce jsme si říkali, že nesmíme polevit. Měli jsme si hlídat křížné balóny, které má Doubravka výborné,“ řekl Zítek.

Dalo se očekávat, že hosté přidají za nepříznivého stavu na obrátkách. To se také stalo, ale další velkou šanci měli však domácí. Jenže uniknuvší Wacker nedokázal při brejku zamířit z úhlu do sítě nebo lépe připravit pro nabíhající spoluhráče. Jestliže na straně hostů chytal velmi dobře mladý gólman Jan Janiš, jeho protějšek v hořovické brance Ondřej Bleha podal výtečný výkon, kterým podpořil svojí obranu, jednou mu pomohl spoluhráč na čáře. „Poměrně brzo jsem vystřídal, protože jsem začínal cítit sval. Ve druhé polovině byla Doubravka lepším týmem. Podržel nás brankář. Chyběl tam trochu větší klid na balonu. Na lavičce jsem byl asi víc nervózní než když jsem hrál,“ pousmál se kapitán Hořovic, které udrželi vedení až do konce.

Chvíli před koncem šel předčasně pod sprchy hostující Milan Ungr, který byl sice faulovaný, ale jeho odplata, při níž kopl Filipa Čapka do obličeje, nemohla zůstat bez odezvy. Hořovice si připsaly tři body. „Hodnocení utkání bude až na tréninku. Po zápase jsme si jen zakřičeli a šli tmelit partu. Jsem moc rád, že se nám povedlo vyhrát, ale příští utkání musíme být lepší,“ dodal Vojtěch Zítek.

K němu se Hořovice vydají v sobotu na hřiště Soběslavi, kde hrají od 17 hodin.

Hořovice – Doubravka 1:0 (1:0)

Branka: 17. Zítek.

Rozhodčí: Janíček, Matyš, Brom.

ŽK: Wacker, Smetana, Čapek – Krejčí.

ČK: 89. Ungr (DOU).

Diváci: 150.

SK Hořovice: Bleha, Smetana, Hlídek, Puchmertl, Kuška, Mareš, Vostárek, Polák, Bělohlávek, Landa (79. Čapek), Zítek (52. Wacker). Trenér: Ivan Pihávek.