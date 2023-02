Celek krajského přeboru Spartak Příbram Hořovice přehrály obdobně jako předtím Komárov stejným skóre. „Hned v první minutě jsme se dostali do vedení, když Vostárek vyvinul tlak na rozehrávku hostů, získal míč a přešel přes tři hráče. Poté přihrál na úroveň penalty Bělohlávkovi a ten nás poslal do vedení. Z toho jsme se ale neradovali téměř ani minutu, brzy po rozehrávce Frýdla přeloboval jeden z hostů,“ popsal zběsilý úvod utkání Vojtěch Fairaisl. Poté Bělohlávek docílil hattricku, další góly přidali Puchmertl, Landa, svůj čtvrtý gól vsítil Bělohlávek a Záluský uzavřel poločasové skóre na 7:1.

„Druhý poločas už byl poněkud klidnější,“ uvedl Fairaisl. Hosté snížili na 7:2, za Hořovice se trefil Čapek a na 9:2 zakončil skóre stejný hráč. „Schylovalo se k desítce. K té měl nejblíže v poslední minutě zápasu Buben, ale netrefil téměř prázdnou bránu,“ dodal hořovický komentátor.

S Přední Kopaninou viděli diváci kvalitnější utkání. „Čekali jsme, že soupeř bude kvalitní, protože v přípravě má velice dobré výsledky. O jeho kvalitě jsme přesvědčili hned ve druhé minutě, když hosté sehráli rychlou průnikovku do strany. Poté přišla přihrávka pod sebe a gól v podstatě do prázdné brány. Snažili jsme se co nejdříve odpovědět, obrovskou šanci měl Mareš, který orazítkoval tyč,“ uvedl Fairaisl.

V 8. minutě Landa hlavou vyrovnal, ale hosté šli opět do vedení. „Hosté nás přečíslovali ve středu hřiště, dostávali se do rychlých protiútoků a zejména v prvním poločase si vytvořili mnohem více šancí,“ postřehl Vojtěch Fairaisl. Pražané pak utekli na 1:5, do poločasu ještě Mareš z penalty snížil.

Brzy po obrátce dal na 3:5 Bělohlávek. „Od té doby jsme dlouho stoprocentní šanci neviděli ani na jedné straně, hra se hodně vyrovnala. Největší šanci zdramatizovat zápas měl sedm minut před koncem po přihrávce Mareše Bělohlávek, brankáře ale nepropálil. Hned z protiútoku se hosté dostali do dobré příležitosti, kterou využili a skóre upravili na konečných 3:6,“ doplnil další vývoj Vojtěch Fairaisl.

Za Přední Kopaninu skórovali Urban 2x, Mainolfi 2x, Hájek a Horváth. V sobotu 11. února se Hořovice utkají s FK Meteor Praha na domácím hřišti od půl jedenácté.