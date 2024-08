Styl Pražanů je soupeřům již známý. Poctivá defenziva v obranném bloku, spoléhání na rychlé protiútoky a standardní situace. I v Komárově hosté zvolili stejnou taktiku, domácí fotbalisty do šancí často nepouštěli, přesto se diváci v prvním poločase dočkali čtyř branek. Po jednoduchém překopnutí obrany skóre otevřel Daniel Dostál, vzápětí po faulu na Langa z pokutového kopu odpověděl Pužík.

Remízový stav vydržel jen krátce. Aritmě vrátil vedení po rohu Jánský. Těsně před poločasem ale kapitán Komárova vyrovnal znovu, tentokrát z přímého kopu.. „Bezprostředně po zápase jsme byli zklamaní. Cítili jsme, že šlo vytěžit víc, zvlášť když jsme vyrovnali ještě v první půli, což byl náš cíl, když to bylo dlouho 1:2,“ komentoval trenér domácích Richard Valoušek při premiéře na lavičce domácího celku.

Jak lodivod domácího týmu komentoval fakt, že obě branky vstřelil stoper? „Samozřejmě je to dobré z jeho pohledu, i z toho, že máme lídra a kapitána, který to vezme na sebe, to je super. Z trenérova pohledu je to spíš o tom, že bych potřeboval, aby se více prosazovali útočníci, abychom měli i více gólové ofenzivní záložníky a křídla, kde máme velmi šikovné hráče. Měli jsme hodně situací, kdy jsme mohli jít z kraje jeden na jednoho, do vápna a zakončovat, ale nepovedlo se nám to. Rád bych na tom zapracoval, abychom se prosazovali i z křídelních prostorů, což se nám prostě nedařilo. Aritma to měla skvěle zahuštěné a zachránil nás vlastně nakonec stoper,“ řekl Valoušek.

Po změně stran se taktika příliš nezměnila. Střídající Vokáč nebezpečně hlavičkoval po rohu Soukupa, na druhé straně podobně zahrozil Hodík. „Je to složité, protože herně si myslím, že jsme na tom byli lépe. Drželi jsme pořád balon, chtěli jsme hrát, pořád jsme něco vymýšleli. Aritma je extrémně silná v tom, že hraje organizovaně zezadu, nic nevymýšlí, hraje jednoduchý, ale velmi účinný fotbal. Dobře brání, čekají ve středním bloku na chybu a pak chodí do brejků. Navíc mají výborné standardky, z jedné nás potrestali. V podstatě z minima vytěžili maximum, my jsme to vždycky horko těžko doháněli a když se nám to na konci první půle podařilo, věřili jsme, že máme celý druhý poločas na to zápas otočit. Na šance to bylo vyrovnané, i přesto, že jsme byli za mě herně lepší. My jsme si moc šancí nevypracovali, oni jsou v té obraně fakt dobří. Neměli jsme šest gólovek, abychom řekli, že jsme měli jasně vyhrát, to určitě ne. Remíza je za mě s odstupem času spravedlivá, ale po zápase panovalo spíš zklamání, protože jsme cítili, že jsme vyhrát mohli,“ sportovně uznal Valoušek.

Komárov tak na úvod sezony získal bod za remízu 2:2. V příštím kole se utká s nováčkem, avšak silným. V sobotu 17. srpna od 10.30 hodin nastoupí na hřišti v Milíně, za který nastupují bývalé ligové hvězdy jako Václav Kadlec, Ondřej Mazuch nebo Marek Štěch. „Vím, že to je hodně ambiciózní tým, loni ve středočeském přeboru dominovali. Je to velký favorit celé soutěže, alespoň tak se to ke mně dostává. Vašek Kadlec je po všech těch zraněních asi rád, že vůbec může hrát, že tělo drží, což mu moc přeju, ale samozřejmě ho nijak šetřit nebudeme. Doufám, že si odvezeme buď tři body a nebo budeme hrát takovou hru, abychom pak byli spokojení i s bodem a aby diváci z toho něco měli,“ dodal Valoušek.

Komárov - Aritma 2:2 (2:2)

Branky: 17. a 45+3. Pužík - 10. Dostál D., 21. Jánský. Rozhodčí: Žurek - Izugrafov, Dimitrov. Diváci: 223.

Komárov: Skokánek - Nový (88. Dudl), Lisý, Pužík, Lang (69. Šmíd) - Nedavaška, Břížďala (46. Vokáč), Soukup, Klimeš - Lukavský (46. Lehedza), Nedvěd (83. Ženíšek).