Binder podepsal smlouvu v úterý a hned vedl rozhovory s členy realizačního týmu. Jeho asistentem zůstane Tomáš Procházka, na lavici budou i Tomáš Abrham, Jan Švambera a trenér brankářů Tomáš Bystřický. Bývalý rychlonohý krajní hráč a dobrý střelec Binder, který ukončil brzy kariéru kvůli zraněním, si našel chvíli i na rozhovor pro čtenáře Deníku.

Jste ze Zvolena, jak jste se vůbec dostal do Čech?

Dva roky jsem byl na stáži v Číně, ale narodila se nám dcerka a chtěl jsem být blíž domovu. Zavolal jsem kamarádovi do Čech, zda něco nemá a objevila se možnost jít do pražské Admiry k dorostu, navíc se vše spojilo se zaměstnáním. Začal jsem tam jako asistent, nakoukl jsem i do áčka, pak se vrátil k dorostu jako hlavní. Pak už mne oslovil s nabídkou pan Fišar z Dukly, kde jsem byl u různých dorostů. Byla to šance a teď přišlo Kladno - opět šance posunout se.

Jako hlavní kouč ale povedete mužstvo dospělých poprvé, že?

Už jsem trénoval na Slovensku, nazvěme tu soutěž také divizní, ale bylo jen v rámci výpomoci. Spíše jsem byl v pozici asistenta.

Co víte o Kladně?

Hrával se tady výborný fotbal, kopala tu žijící legenda Honza Suchopárek. Stadion je pojmenován po dalším slavném zdejším hráči Klozovi a hrála se tady v letech 2006 - 2010 první liga. Čili klub s velkou tradicí…

Která se ale už pár let noří v problémech a pádu do divize…

Chtěl jsem tím navázat, protože i já přicházím s přáním dostat Kladno spolu s realizačním týmem výš. Nemohu slíbit, že to bude hned, protože jsem tady krátce a klub budu teprve poznávat. Budu se snažit co nejrychleji, ale zázraky neumím.

Máte tři týdny na to, abyste tým připravil na výhry, to není mnoho. A znáte zřejmě jen trojici mladíků, které Kladno zkouší z Dukly, nebo se pletu?

Znám opravdu hlavně ty tři, ale intenzivně budu pracovat a navíc mám v týmu spolupracovníky, kteří mi pomohou. Tomášové Procházka nebo Abrham mají kluky načtené perfektně a společně uděláme vše, aby tým šlapal.

Už jste naznačil, že jste byl na stáži Manchesteru City v Číně, jak jste se tam dostal?

Já pracoval v Anglii a zapojil se i v tamním klubu Port Vale, tehdy hrál třetí ligu. Byl jsem na pozici development coach, kdy máte na starosti hráče do 11 let a v podstatě je připravujete hlavně po technické stránce a celkově se snažíte je rozvíjet. Zároveň jsem studoval trenérské licence a tím se dostal k nabídkám. Jednou z nich byla stáž, kterou Manchester City organizovali pro čínskou Šanghaj. Bylo tam hodně uchazečů, ale při pohovoru jsem uspěl a mohl pracovat pro klub, jemuž fandím.

O co tam přesně šlo?

Manchester City vytvářeli v Šanghaji akademii, čili ze začátku šlo hlavně o marketingový tah. Nicméně vše se rozvíjelo a myslím, že dnes už mají City v Číně i díky tomuto spoustu fanoušků. Já tam byl dva roky, v podstatě jsem hlavně zajišťoval koordinaci a mentoring čínských trenérů. Děti se tam fotbal teprve učily, dokonce jsem zažívat i takové perličky, že přišla dívenka a chtěl hrát jen v pantoflích. Ve druhém roce jsem se dostal více k dorostům, každopádně to byl krásný zážitek. Mohlo jsem pokračovat, nicméně narodila se dcerka a já chtěl blíž k domovu.

Jako Slovák mluvíte velmi dobře česky, umíte také čínsky?

(smích) Pivo bych si asi objednal! Ne vážně, asi jsem něco pochytil, něčemu rozumím. Více jsem se domlouval angličtinou, případně rukama, nohama. Jak říkáte, česky mluvím slušně, s řečmi nemám velký problém.

Ten budete mít s některými divizními soupeři, Kladno jich má ve skupině B více než hodně kvalitních. Co o soutěži víte?Bude to hlavně Most, který má velké ambice, dále posílený Český Brod, nevyzpytatelné jsou vždycky Neratovice. A asi Česká Lípa. Pár zápasů jsem si už pouštěl a viděl, že se jedná o jednodušší fotbal, žádná extra kombinace, spíš hodně soubojů. Hraje tam pár starší ligových hráčů, kteří vždycky do soutěže kvalitu přinesou. My musíme vědět, že s každým se dá hrát, s každým se dá vyhrát a je jen na nás, jak se s tím popasujeme. Chci, aby bylo od první chvíle cítit, že se chceme poprat o co nejlepší výsledek.

Váš předchůdce Jan Pejša často oprávněně bědoval nad špatnou koncovkou, kvůli čemuž tým prohrával i zápasy, v nichž byl jasně lepší. Jaký máte s taktikou plán vy, budete hru mužstva překopávat?

Mám rád útočný fotbal s vysokým presinkem, ale zase nechci, aby to vyznělo, že budeme hrát španělskou tiki-taku. Spíš přímočarý, rychlý fotbal bez nákopů, spíše s přihrávkami po zemi. Záleží také na kvalitně hráčů, které máte k dispozici. Já třeba chci hrát systémem 4-3-3, ale za týden mohu zjistit, že to tak nepůjde a budete zkoušet něco jiného. Promluvím si s asistenty, ale také s hráči, hlavně s těmi staršími. Pak uvidíme, jaký rukopis uděláme. A co se týče té koncovky, když budeme hrát presink, tak donutíte obranu soupeře snáz k chybám. Navíc mužstvo trenéra Pejši dalo loni v osmi zápasech 16 gólů, to přece není špatně. Spíš jich dost dostalo - 12. Když nám vstřelené branky zůstanou a snížíme obdržené, bude to fajn.