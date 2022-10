Do utkání vstoupil Komárov špatně a po půlhodině prohrával o dva góly. Branka Srpa před přestávkou ho ale nakopla a po přestávce otočil skóre góly Mojdla a podruhé Srpa. Domácí pak trefili tyčku, snažili se o vyrovnání, což se jim nakonec Filipem Vaňkem podařilo. Hosté litovali slibného vedení, ale nakonec remízu brali.

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Co na to říct…? Jsem rozladěný a zklamaný z toho, že se nedokážeme připravit a nahecovat stejně na každého soupeře. V poháru jsme ve středu podali výborný výkon a o pár dní později jsme zápas se soupeřem, který ani zdaleka nedosahoval kvalit Přeštic vyloženě prolajdali a ztratili dvoubrankové vedení. Od kontaktního gólu to z naší strany byla bída. Hrát jsme znovu začali až v posledních dvaceti minutách od stavu 2:3, a nakonec jsme mohli ještě zápas zvrátit, protože jsme kromě vyrovnání trefili tyč. To je ale bohužel málo.“

Jan Bežó, vedoucí týmu FK Komárov: „Na začátku zápasu jsme hráli laxně, nechodili jsme vůbec do těla, nebyli jsme aktivní. Jako bychom čekali, že středeční pohárový zápas zanechá na domácích nějaké následky. Nezanechal. Navíc Vaněk předvedl výtečný výkon a měli jsme s ním velké problémy. Po půlhodině jsme byli skoro na ručník, ale pak přišla příležitost, kterou jsme ještě neproměnili a když se Tomáši Srpovi podařilo snížit na 1:2 před přestávkou, hodně jsme ožili. Po obrátce jsme najednou měli víc ze hry, což jsme potvrdili dvěma góly. Obrátku jsme však nedotáhli do vítězného konce. Moc litujeme brejkových situací, které jsme měli, bylo jich tak pět a je to velká škoda. Na druhé straně se soupeř tlačil hodně před naší branku, trefil tyčku, na brankové čáře při velké šanci zamknul branku Lukáš Míka. Při vyrovnání jsme měli zakončit, obrana byla vytažená a Vaněk pohodlně udělal blafák gólmanovi. Po špatném začátku jsme nakonec ale s bodem spokojeni.“

FK Spartak Soběslav – FK Komárov 3:3 (2:1)

Branky: 2. a 71. F. Vaněk, 31. Pavlík – 42. a 57. Srp, 54. Mojdl.

Rozhodčí: Makovička, Novotný, Panský.

ŽK: Ženíšek, Lang, Pužík, Klimeš (všichni KOM).

Diváků: 190.

FK Komárov: Míka, Bežó, Kaufman, Ženíšek, Lang, Pužík, Vokáč II (38. Vajs), Mojdl, Vokáč I (84. Peták), Srp (74. Klimeš), Lukavský. Trenér: Miroslav Nesnídal.