Komárov doplatil na zranění, v oslabené sestavě podlehl rezervě Příbrami

Vojtěch Fairaisl

Ve velice netradiční sestavě nastoupili do šestého kola Fortuna Divize A fotbalisté Komárova. Kvůli zranění chybělo několik stabilních členů základní sestavy a pár dní před zápasem to vypadalo, že bude problém postavit jedenáctku. To se nakonec povedlo, ale zápas pro domácí skončil nepříznivě 2:4.

Jakub Lukavský vstřelil jeden gól Komárova. | Foto: FK Komárov