Fotbalisté divizního Komárova vyjeli k zápasu 14. kola Fortuna Divize A do Mariánských Lázní. To je první tým tabulky, který naposledy v soutěžním utkání prohrál v prvním kole proti Aritmě Praha. Od té doby je zvládla v MOL Cupu porazit jen prvoligová Viktoria Plzeň a teď právě Komárov.

Komárovský středopolař Michal Pužík. | Foto: Filip Nekola

Od začátku mohli fanoušci vidět vyrovnaný fotbal, hosté hráli ze zajištěné obrany a domácí borce k ničemu nepouštěli. Větší náznaky šancí měli Středočeši, což pramenilo v branku, kterou vstřelil Karel Vajs, když využil zaváhání brankáře Gembického, jenž neudržel míč a Vajs se rychle zorientoval a poslal svůj tým do vedení.

„Do Mariánek jsme jeli bodovat, říkali jsme si, že máme teď sérii bez prohry, takže jsme ji chtěli prodloužit a snažit se tam něco vybojovat a to se povedlo. Že přivezeme všechny tři body by tipoval asi málokdo. První poločas byl ze začátku opatrný, pak si myslím, že jsme byli lepší a odměnou byla branka Karlíta. Mariánky měly první poločas jednu nebezpečnou střelu, kterou Blehič (brankář Ondřej Bleha, pozn. red.) hezky pocukroval,“ směje se kapitán Komárova Michal Pužík.

Bylo jasné, že Mariánské Lázně po pauze nasadí čerstvé síly a budou se chtít o výhru poprat. Hned o poločase přišlo trojnásobné střídání, které se povedlo, protože v 74. minutě vyrovnal právě čerstvý Hošek. „Na druhý poločas dali domácí na hrot vysokého kluka, takže jsme si říkali, že to zjednoduší, budou hrát rychle nahoru a sázet na dlouhé balóny do vápna. Ale za druhou půli si nevybavuju, že by měli nějakou tutovku. Nějaké závary ano, pár míčů tam vápnem proletělo, ale jinak jsme to všichni skvěle ubránili. Gól jsme dostali střelou ze skrumáže okolo vápna. Kubánec (Jakub Lukavský, pozn. red.) pak měl myslím dvě tutovky, ale bohužel dneska byl milosrdný a šance neproměnil. Věřím, že si to schoval na poslední zápas proti Sokolovu,“ říká Pužík.

V závěrečných minutách střílel právě Lukavský ve skvělé pozici, ale zamířil vedle. To hosty ale dlouho nemrzelo. „V 91. minutě byl na straně vápna faulován Vali (Valerii Lehedza, pozn. red.). Věděl jsem, že si míč vezmu a zkusím to vzít na sebe. Trefil jsem se na zadní tyč na stranu gólmana a myslím, že tam byl ještě lehký dotek zdi. Takže jsem rád, že to tam padlo a máme 3 body. Poslední zápas přijede Sokolov, další těžký zápas, mají dobrý mančaft a hrajou velmi dobře, ale hrajeme doma, bude dokopná, tak chceme udělat vše pro to, aby všechny body zůstaly v Komárově a mohli jsme to řádně oslavit,“ dodává Pužík.

Mariánské Lázně - Komárov 1:2 (0:1). Branky: 74. Hošek - 26. Vajs, 92. Pužík. Rozhodčí: Vychodil - Novotný, Izugrafov. Diváků: 120.

Komárov: Bleha - Suchý, Ženíšek, Pužík, Lang, Vokáč I (20. Nedvěd), Vokáč II, Nedavaška, Zítek (75. Lehedza), Lukavský, Vajs.