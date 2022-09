Domácí se prosadili v 8. minutě, když skóroval přes předchozí bravurní zákrok Altmana Janoch. „Inkasovali jsme už v osmé minutě, což příliš s koncentrací na utkání nekoresponduje, ale pořád zbývalo dost času s výsledkem něco udělat. Museli jsme to vzít jako fakt a pokračovat dál bez zbytečné paniky,“ věděl Nesnídal.

Hosté vyrovnali šest minut před přestávkou a umlčeli domácí fans, zatímco jejich mladí příznivci, kteří přijeli fandit ze soustředění ze Smetanovy Lhoty, byli u vytržení. A bubny pořádně zazněly! „Je pravda, že s inkasovanou brankou jsme se vypořádali vcelku dobře a hru srovnali. Lituji všech akcí, které jsme čekali, že přijdou, ale vlastními nepřesnostmi je nedokázali plně využít,“ uvedl kouč Komárova, který měl důvod k radosti po Lukavského vyrovnání: „Branku jsme dali ze standardky. Stál jsem přímo v ose míče, takže jsem viděl, že směřuje do branky. Kuba si pěkně odskočil, v tu chvíli byl sám a hlavou míč nasměroval na vzdálenější tyč.“

„Od začátku jsme byli lepší, tlačili se před bránu soupeře a podařilo se nám dát brzy gól. Byly tam i další šance. Chtělo to pojistit na 2:0 a mohl to být klidnější zápas. Bohužel z první šance soupeře, z jednoduché standardky, jsme nepohlídali hráče, který srovnal. Jsem rád, že jsme to do půle stačili ještě znovu překlopit na naši stranu. To byl velice důležitý moment. Jinak by to Komárov neotevřel a my bychom nemohli chodit do rychlých brejků,“ řekl katovický trenér Přemysl Šroub.

Minutu před koncem první půle dal na 2:1 domácí Uher. „Ten zápas se pro nás začal vyvíjet podle představ. Upozorňoval jsem kluky, že se blíží poločas, ale znovu jsme se nevyvarovali zbytečné chyby a inkasovali. Dostaneme branku, když jsme v držení míče,“ smutnil Nesnídal.

V druhém poločase i přes několik příležitostí na obou stranách už se skóre nezměnilo. „Ve druhé půli jsme to zatáhli, spoléhali se právě na brejky a přesto byli lepším týmem. Byly tam i další šance a naopak jsme soupeře do ohrožení naší branky nepustili. Vítězství je tedy zasloužené, i když nebylo lehké," komentoval utkání Přemysl Šroub.

„Přes prohru jsme odehráli slušné utkání. Bohužel nás srážejí zbytečné chyby, které nás stojí body. Musíme se dát dohromady a konečně vyhrát! Co je platné, že nás všichni chválí za dobrou hru, když fotbal se hraje na body. Doufám, že to konečně prolomíme a vyhrajeme doma s Doubravkou,“ dodal Miroslav Nesnídal.

SK Otava Katovice - FK Komárov 2:1 (2:1)

Branky: 8. Janoch, 44. Uher - 39. Lukavský.

Rozhodčí: Šálková, Kříž, Mičan.

ŽK: Štěch, Kotrba, Kadula – Vokáč II.

Diváci: 287.

FK Komárov: Altman, Klimeš (79. Vaníček), Šíma M., Kaufman, Ženíšek, Lang, Pužík, Vokáč I, Vokáč II, Lukavský, Vajs (85. Peták). Trenér: Miroslav Nesnídal.