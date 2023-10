Sérii pěti zápasů bez výhry ukončili fotbalisté Komárova v jižních Čechách. V desátém kole FORTUNA Divize A se představili v Katovicích a po dvou rychlých brankách z první půlhodiny zaslouženě vyhráli 2:1.

FORTUNA divize A, 9. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelených dresech) - FK Komárov 2:2. | Foto: Deník/Jana Moulisová

Úvodní minuty byly poměrně vyrovnané, trochu navrch měli hosté. Velkou šanci měl po rohovém kopu Lehedza, ale nezamířil přesně. Krátce po úvodní dvacetiminutovce po faulu na Lukavského bleskově a hlavně přesně rozehrál Mojdl. Jeho nákopu parádně využil Vokáč I, jenž nechytatelnou střelou pod břevno poslal Komárov do vedení.

A o šest minut později bylo ještě veseleji. Suchý dlouhým nákopem oslovil Nedvěda a jelikož domácí Michal Kynkor míč podskočil, ocitl se Nedvěd sám před brankářem. Toho z prvního doteku bez problému přehodil a Středočeši vedli o dva góly. „Samozřejmě jsme tam jeli s respektem, je to kvalitní mužstvo, zvlášť doma. Ale do zápasu jsme vstoupili výborně, do 60. minuty jsme byli lepším týmem. Mojdy tam měl ještě jednu tutovku, kterou bohužel neproměnil. Oni hrozili spíš ze standardních situací a měli takové pološance. Před poločasovým hvizdem nás dobrým zákrokem podržel Ondra Bleha,“ popisuje první dějství sportovní ředitel Komárova Luděk Kaufman.

I do druhé půle vstoupili lépe hosté. Mojdl měl další šanci, ale postupem času se hra vyrovnávala a později na hřišti dominovaly Katovice. „Do 60. minuty jsme byli lepším týmem, měli jsme víc míč na nohou, ale žádnou vyloženou šanci jsme z toho neměli. Posledních třicet minut převzali iniciativu domácí a pak nás zatlačili. Dvakrát znovu zasáhl Ondra Bleha, který odchytal výborný zápas. Z nakopnutého balónu jsme dostali zbytečnou branku a dostali jsme je na koně,“ říká Kaufman.

I přes zlepšený herní projev už domácí na Komárov nenašli recept. „Kluci ten závěr odmakali výborně, hlavně záložní a obranná řada. Marek Nedvěd byl po jednom brejku faulovaný a za mě to měl být pokutový kop. Ten tlak byl chvilkama nepříjemný, Ondra Bleha nás podržel, ale i fanoušci domácích říkali, že šedesát minut jsme byli lepším týmem, takže si myslím, že jsme to vítězství neukradli, ale naopak jsme na horké půdě zaslouženě získali tři body,“ dodal Luděk Kaufman.

V 89. minutě byl ještě za urážlivé výroky na adresu hlavního rozhodčího vyloučen katovický Jindřich Kadula.

Komárov se tak po důležité venkovní výhře dostal na deváté místo. V dalším kole hostí plzeňskou Doubravku, která je jedenáctá.

Katovice - Komárov 1:2 (0:2). Branky: 72. Kadula - 22. Vokáč I, 28. Nedvěd. Rozhodčí: Maiello - Popelka, Guntiš. ŽK: 5:3. ČK: 89. Kadula (Kat.). Diváků: 365.

Komárov: Bleha - Nedavaška, Ženíšek, Pužík, Suchý (73. Klimeš), Vokáč I (79. Vokáč II), Nedvěd, Vajs, Mojdl (79. Srp), Lukavský, Lehedza (63. Zítek).