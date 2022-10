Taktické plány vedoucí ke hře na zajištěnou obranu zhatila domácím už třetí minuty, kdy inkasovali z kopačky Grobára. Deset minut se pak Komárov vzpamatovával ze šoku, pak se teprve dostali domácí do hry. Nejprve uklouzl hostující gólman Matoušek, ale obrana Lomu odvrátila na roh. Z něho dokázal Michal Pužík přímo skórovat a vyrovnal. Jenže minutu nato při rohu hostů nešlo vyboxování míče brankářem Míkou tak daleko, jak by si představoval a Rydval vrátil hostům zpět vedení. „To je trestuhodné, nadřeme se na gól a pak se soupeř lehce dostane do vedení“ čílil se trenér domácích Miroslav Nesnídal.