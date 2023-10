Sérii čtyř zápasů bez vítězství tahal před duelem v Rokycanech divizní Komárov. Je tak pochopitelné, že Pod Husovými sady pomýšlel na úspěch. Tři body z toho ale nebyly, remízu 2:2 v závěru zařídil Břížďala.

Nová posila FK Komárov Tomáš Břížďala. | Foto: archiv 1.FK Příbram

Pro Komárov to byl ale skvělý vstup. Po faulu na Vokáče I rozehrál standardní situaci Břížďala. Nádherným centrem našel nohu právě osamoceného Vokáče, který potvrdil, že po zranění hraje ve výborné formě. První dějství hrál Komárov lépe a zaslouženě vedl.

Druhá půle ale začala jinak. Rokycany začaly více tlačit a přehrávat svého soupeře. Nejprve po rohovém kopu hlavičkoval z malého vápna Hereit a vyrovnal skóre. Znovu z rohu se o chvíli později prosadil Rybař. Míč odkopával na poslední chvíli Pužík, jenže rozhodčí zápasu viděli míč celým objemem za brankovou čárou a gól uznali. Poté se za Blehou po další hlavičce otřáslo břevno, vyrovnat mohl po protiútoku Lukavský, míč ale skončil těsně vedle branky. V 78. minutě centroval Vokáč I, míč propadl na penaltu k osamocenému Břížďalovi, který pravačkou vyrovnal. V závěru nebezpečně střílel Glazer, ale Bleha si s tvrdou střelou poradil. Dál už se v zápase nic důležitého nestalo, oba týmy berou bod.

Cábelíci podlehli velmi posílené sestavě Plzně

Komárov od derby s Hořovicemi nevyhrál. Do Rokycan jel ale s vidinou tří bodů. „Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. Plný počet bodů jsme chtěli už v domácím zápase se Soběslaví, ale to se nepodařilo. S Rokycany jsme vstoupili do zápasu podobně. Měli jsme větší tlak a držení v první půli a díky tomu jsme vedli. Ale znovu jsme špatně vstoupili do druhé půle. Rokycany si vytvořily tlak a to především standardními situacemi, ve kterých jsou silní, nebo naší chybou. Rázem jsme po dvou závarech prohrávali 1:2. Pak už to byl zápas nahoru dolů. Všechny kluky od nás z týmu musím pochválit, protože jsme to nevzdali a pořád makali. To se nám pak na konci vyplatilo. Po sraženém centru jsem se štěstím slabší nohou skóroval,“ těší Tomáše Břížďalu.

Bod je vzhledem k tabulce málo, ale vzhledem k průběhu zápasu je zasloužený. „V druhém poločase jsme měli ještě jednu brejkovou situaci, kterou jsme ale nezakončili přesně. Jinak jsme během zápasu měli těchto akcí víc, ale nikdy jsme je nedotáhli do zakončení. Na druhou stranu Rokycany měly také dost závarů před bránou. Bod je málo, ale vzhledem k tomu, že jsme prohrávali, tak můžeme být rádi, že ho máme. Jenom bod si vezeme vlastní chybou, kvůli špatnému vstupu do druhé půle, ale každý bod zvenku se počítá,“ říká Břížďala.

Sokolov si v Hořovicích zastřílel, domácí dostali bůra

V desátém kole jede Komárov do Katovic, které mají o bod víc. K dispozici už ale bude po disciplinárním trestu kapitán Jan Mojdl. „Každý zápas chceme vyhrát, ale hrajeme znovu venku. Takže to nebude nic lehkého, ale Mojdy nám určitě dost pomůže,“ věří Tomáš Břížďala.

Rokycany - Komárov 2:2 (0:1). Branky: 57. Hereit, 63. Rybař – 11. Vokáč I, 78. Břížďala. Rozhodčí: Nehasil – Hányš, Talpáš. ŽK: Glazer, Procházka, Černý, Laubr, Smíšek - Nedavaška, Lukavský. Diváků: 220.

Komárov: Bleha - Klimeš, Ženíšek, Pužík, Lang, Vokáč I, Nedavaška (78. Srp), Břížďala, Nedvěd (44. Zítek), Lukavský, Lehedza (60. Vajs).