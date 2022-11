Do utkání vstoupili domácí skvěle, měli několik gólových příležitostí. Nejprve hlavičkou Jakub Lukavský před brankářem, a le mířil těsně nad. Po ulici se hnal opět tento útočník na gólmana Luboše Růžičky, ten vytáhl parádní zákrok. „Pořád se to opakuje. Máme šance a soupeř z ojedinělého útoku skóruje,“ krčil rameny trenér Komárova Miroslav Nesnídal. „Komárov byl v úvodu lepší a vypracoval si dvě šance, ale podržel nás brankář Růžička. Pak jsme hru vyrovnali a vstřelili jsme branku,“ uvedl lodivod Rokycan Milan Dejmek. Úvodní gól vstřelil přízemní střelou Tomáš Glazer a na domácí padla deka. „Trvá nám to vždycky patnáct až dvacet minut, než se z toho vyhrabeme. Naštěstí jsme to přečkali bez další úhony,“ řekl Nesnídal.

O půli museli sice domácí nuceně střídat, ale druhý poločas zahráli výborně. „Dáňa Klimeš si stěžoval na bolavé koleno, tak musel dolů. Trošku jsme to přeskupili a hlavně jsme šli do druhé půle s tím, že ji chceme vyhrát! První poločas nebyl špatný a věřili jsme, že to dokážeme obrátit,“ věřil kouč domácích. Pět minut po obrátce přišla penalta pro domácí, kterou Michal Pužík proměnil. „S penaltou je to vždycky tak. Byl tam souboj brankáře s Vokym (Vokáč). Brankář míč nedržel, došlo ke střetu. Za mě se dala pískat,“ uvedl Nesnídal. Jeho protějšek byl jiného názoru: „Přišla zcela vymyšlená penalta, kdy jejich hráč skočil plavmo přes našeho gólmana.“

Od té doby vypadly Rokycany z konceptu, do hráčů nalila nervozitu stálými protesty lavička, což nikdy není dobře pro tým. „Soupeř to hodně otvíral, a to nám svědčí. Škoda, že jsme nepřidali víc branek. Rokycany se uchylovaly k protestům až moc často,“ děl dění trenér Komárova. Domácí pak přidali ještě dva góly. „Za druhý gól jsme si mohli sami. Při třetím nám zalehl jejich hráč brankáře, přesto se pokračovalo ve hře, a padl gól do prázdné branky. Každopádně jsme odjeli odtamtud naštvaní,“ neskrýval rozhořčení rokycanský Milan Dejmek. V 61. minutě vystřelil Pužík levou nohou, přišla teč a vyražený míč uklidil na správné místo Ondřej Lang. Zmiňovaný třetí gól padl po dalším úniku Lukavského, míč brankář vyrazil a chytil při snaze dosáhnout na míč hráče domácích, který na něho spadl, zřejmě by se pískala penalta za faul brankáře. Míč uklidil do prázdné branky Michal Pužík. Hostující obrana v té chvíli svému brankáři vůbec nepomohla. „Za vedení 2:1 ještě ale zbývalo hodně času. Věřit ve výhru na sto procent jsem začal za stavu 3:1,“ řekl Miroslav Nesnídal, kterého potěšila další otočka: „Domácí zápasy zvládáme opravdu obdivuhodně. Škoda dvou proher, ale zase musíme uznat, že ve zbývajících zápasech jsme neuvěřitelně vstali z popela a získali tři body. Mužstvo má zdravé jádro.“

FK Komárov – FC Rokycany 3:1 (0:1)

Branky: 51. PK a 72. Pužík, 61. Lang – 25. Glazer.

Rozhodčí: Hlaváček.

ŽK: Vokáč – Procházka, Růžička, Glazer, Hereit, Houdek (lavička).

Diváci: 245.

FK Komárov: Altman, Klimeš (46. Vajs), Kaufman, Ženíšek, Srp (85. Hlavatý), Pužík, Vokáč II, Lang, Vokáč I, Mojdl, Lukavský (88. Baštař). Trenér: Miroslav Nesnídal.