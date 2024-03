Fotbalisté Komárova se v jarní části Fortuna Divize A poprvé představili před domácími fanoušky. Místní mládežnický kotel vytvářel po celé utkání hlasitou atmosféru, za kterou byl do pauzy odměněn třemi krásnými góly. Ve druhém poločase Komárovští trošku polevili, ale i přesto proti rezervě Domažlic zaslouženě zvítězili 3:1.

Komárov slaví výhru nad Domažlicemi B. | Video: FK Komárov

Středočeši první mistrovské utkání těsně prohráli proti Petřínu Plzeň 0:1. „Zápas na Petříně nás mrzí, i přesto, že jsme se nevytvořili tolik šancí si myslím, že zápasu slušela remíza. Jelikož jsme ztratili body na Petříně, do zápasu s Domažlicemi jsme šli s tím, že musíme bodovat naplno,“ sdělil dvougólový Adam Vokáč.

Od úvodního hvizdu měli více ze hry domácí. Drželi míč na kopačkách, ale nedařilo se jim dostat do vážnější šance. Na konci první desetiminutovky se krajní obránce Lang dostal k centru, který si na přední tyči našel Lukavský a nekompromisně zavěsil. Pak reflexivním zákrokem Komárov podržel ve své premiéře v soutěžním zápase brankář Petr Lorenz. Na druhé straně hřiště se vzápětí mazácky uvolnil Vokáč a z více než dvaceti metrů bombou k tyči navýšil na 2:0.

V posledních deseti minutách prvního dějství našel Lehedza průnikovkou Vokáče, jenž se tváří v tvář brankáři znovu nemýlil. Velkou příležitost si ještě vytvořil Klimeš, ale levačkou přestřelil. „První poločas nám vyloženě sedl a proměnili jsme snad všechny šance, co jsme měli. Sám jsem dal dva góly, za které jsem osobně hrozně rád a určitě mi po psychické stránce pomohou do dalších zápasů,“ měl radost Vokáč.

Druhých pětačtyřicet minut nenabídlo mnoho šancí, nejvíce brankáře hostů zaměstnal po standardní situaci Nedvěd. Další důležitý zákrok si připsal i Lorenz, proti střele Staňka na bližší tyč byl ale krátký. „Druhý poločas jsme lehce polevili. Myslím si, že to bylo zapříčiněno tím, že jsme si mysleli, že už Domažlice odpadnou úplně. Oni naopak, jelikož neměli co ztratit, začali nepříjemně útočit a tlačit se do koncovky, z čehož vyústil i jejich gól. Závěr zápasu jsme si ale pohlídali a důležité body do tabulky zůstali u nás,“ okomentoval druhý poločas Vokáč.

Třemi body povzbuzený Komárov už vyhlíží další víkend, kdy zajíždí na půdu nedalekých Hořovic. Očekává se vysoká návštěva, i komárovský kotel dal pokřikem: „Všichni na derby, všichni na derby!“ najevo, že svůj tým podpoří i na venkovním hřišti. „Výhrou jsme se dobře naladili do derby v Hořovicích, kde chceme opět bodovat,“ sebevědomě dodal Vokáč.

Komárov - Domažlice B 3:1 (3:0). Branky: 10. Lukavský, 29. a 35. Vokáč - 56. Staněk. Rozhodčí: Pálek - Kračmer, Havránek. Diváků: 255.

Komárov: Lorenz - Nedavaška, Ženíšek, Pužík, Lang - Klimeš, Vokáč, Soukup, Nedvěd (58. Suchý) - Lukavský, Lehedza (73. Nový).