Vysokou divizní výhru 5:0 si přivezli z půdy padajících Tochovic fotbalisté Komárova.

Jakub Lukavský vstřelil jeden gól Komárova. | Foto: FK Komárov

„Vypadá to sice jako jednoduché vítězství, ale hlavně co se týká první půle, byla to vcelku divočina,“ podotkl vedoucí komárovského týmu Václav Pužík.

„Hned na začátku, snad ve druhé minutě, domácí utekli, jejich hráč šel do skluzu a naštěstí netrefil přesně. Z protiútoku vstřelil gól Vojta Zítek. Tochovice se prezentovaly jako běhavý a živý tým, nás vedení uklidnilo, ale po půlhodině hry došlo k faulu a domácí zahrávali pokutový kop. Ten Pavel Šebek chytil a myl jsme pak zasadili dva údery během jedné minuty,“ usmíval se Pužík. Branky Komárova na 3:0 vstřelili Jakub Lukavský a Adam Vokáč I.

Smutno bylo v domácí kabině. „V čem jsme horší, jsou prostě souboje. Tam jsme o parník za ostatními z divize. Teď krásná ukázka. Komárov vzal balón a prásk, dva vyhrané souboje a je z toho šance,“ shrnul příčiny neúspěchu trenér Tochovic Erik Šlechta.

Ve druhém dějství přidal Komárov ještě dvě branky zásluhou Jana Mojdla a Valerie Lehedzy. „Ve druhé půli jsme hru kontrolovali a dovedli zápas za kýženými třemi body,“ řekl Václav Pužík, který přidal i důležitý výpočet: „Záchrana je hodně blízko, nám stačí jeden bod ze dvou posledních zápas k jistotě. Ale třeba ani nebude třeba podle vývoje dalších utkání.“

Tochovice – Komárov 0:5 (0:3)

Branky: 3. Zítek, 36. Lukavský, 37. Vokáč I, 66. Mojdl, 73. Lehedza.

Rozhodčí: Žurek, Žemlička, Izugrafov.

ŽK: Sirotek (TOCH).

Diváci: 100.

FK Komárov: Šebek, Srp, Kaufman, Ženíšek, Lang, Vokáč II, Vokáč I (71. Lehedza), Mojdl, Zítek (46. Krejča), Lukavský, Vajs. Trenér Miroslav Nesnídal.