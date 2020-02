Komárov – Mýto 1:1 (1:0)

Branka domácích: Solar. FK Komárov: Hejcman (Grunt), Bežó, Kaufman, Vaníček, Šubert (Hlavatý), Březina, Komínek, Pužík, Mojdl, Solar (Baštař), Srp.

Před půlrokem otevřel Komárov Mýtu oči, když mu uštědřil lekci v podobě půltuctu nadělených branek coby nováček krajského přeboru proti nováčkovi divize. Vedení Slavoje si vzalo poučení a na podzim se jeho tým pěkně v divizi zabydlel, a to ve všech důležitých sférách. Výsledkem bylo skvělé čtvrté místo! Komárov naopak hraje o špici středočeského přeboru, jehož zápasy mají divizní úroveň, především v podání celků z popředí tabulky.

Na utkání obou celků byli tedy fanoušci právem natěšení a přišlo jich opravdu hodně, téměř sedmdesát. Diváci viděli utkání, které bylo dobrou prověrkou před začátkem soutěží. Zpočátku měli více ze hry fotbalisté Mýta, ale jejich pár průnikových přihrávek skončilo na kopačkách komárovských obránců nebo v náručí brankáře. Po deseti minutách se dostali do hry domácí a měli míč více na kopačkách. Jenže několik přihrávek, které mohly skončit zajímavě, většinou vzal vítr, když nabraly větší rychlost. V prvním poločase ze strany domácích zaujala střela Beža nad branku gólmana Vilda, brankář Mýta musel vytáhnout pěsti i proti tvrdé ráně Pužíka. Diváci se dočkali gólu chvíli před poločasem, když centr z trestňáku provedeného Pužíkem lehce lízl před Vildem Vaníček, gólman hostů sice zabral po zemi nazpět, ale jen vyrazil míč na kopačky Solara, který dobře předvídal a otevřel skóre. „Hráli jsme organizovaně, zkoušeli jsme pozměněný systém hry a to se nám vcelku dařilo,“ poznamenal bek domácích Jan Bežó.

Ve druhém poločase se hrál opět svižný fotbal, velkou šanci měli domácí na druhý gól, ale Komínek dobrou situaci prováhal. Když už to vypadalo, že zápas skončí výhrou Komárova, přišel brejk hostů, kteří se štěstím vyrovnali. Poté ještě v dobré pozici Bežó do šibenice, ale brankář Zach vytáhl skvělý zákrok. K poslednímu přípravnému utkání zajíždí Komárov do Sedlčan.