Fotbalisté divizního Komárova se v rámci 7. kola FORTUNA divize A vydali na hřiště posledního Tachova. Ten byl po šesti odehraných zápasech bez bodu a na domácí půdě cítil proti oslabenému Komárovu šanci. Bod nakonec získal a mohl i tři.

FORTUNA divize A, 3. kolo: TJ Jiskra Domažlice B (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Komárov 2:1. | Foto: Deník/Filip Nekola

Komárovským stále chyběli Pužík, Vajs, Zítek a Vokáč II. Vokáč I byl již připraven na lavičce a nastoupil v průběhu zápasu. V obraně začal Adam Suchý, který před pár dny do Komárova přestoupil z Přeštic. Absence však hlásili také domácí, dokonce o osm hráčů.

První šanci měli domácí, po průniku do vápna a přihrávce pod sebe z malého vápna vystřelil útočník vedle. Ze stejné pozice po chvíli stříleli tachovští znovu, opět jen mimo.

Hosté se do dobré střelecké příležitosti dostali až v 61. minutě, když se do vápna dostal Klimeš, ale jeho pokus mířil nad bránu. I nadále byli více aktivní Západočeši, do vápna létaly centry a Komárov hrozil jen ojediněle. Po chvíli proti hlavičce z bezprostřední blízkosti musel zasahovat Bleha. V poslední minutě po rohovém kopu zakončil hlavou vysoko nad bránu Lehedza.

Krajní obránce Komárova Daniel Klimeš zápas zhodnotil následovně: „Vcelku vyrovnaný zápas. Tachov měl dvě šance v první půli, my měli také šance, Modjy (Jan Mojdl) hlavou z rohu a Mára (Marek Nedvěd) mohl přehodit gólmana. Druhá půle byla spíš bitva, nikdo nechtěl udělat chybu. Tachov měl ještě nebezpečnou hlavičku, ale Blehy (Ondřej Bleha) to vytáhl. U nás jsem měl takovou pološanci já a hlavou Vali (Valerii Lehedza).“

Pro kouče Tachova byl ale vzhledem k průběhu utkání bod málo. „Tento zápas jsme měli určitě vyhrát, soupeř neměl prakticky nic, zalezl a bránil remízu,“ poznamenal trenér Tachova Jaroslav Pták.

Pro oba celky je remíza ztrátou, Komárov chtěl poslední Tachov obrat o všechny body, jenže domácí zápas odehráli velice dobře a nakonec blíže ke třem bodům měli oni.

V dalším kole do Komárova přijede Soběslav, která s průběžným devátým místem určitě není spokojená a tak může zápas nabídnout zajímavou podívanou.

FK Tachov - FK Komárov 0:0. Rozhodčí: Schveinert - Mičan, Pena. ŽK: 2:1 (56. Frank, 88. Tušl - 84. Lang). Diváci: 160.

Tachov: Langr - Bulaiev (67. Horvát), Umanskyi, Mráz, Viterna, Lanfranchi (46. Semenov), Kořínek, Šoul, Sláma, Tušl, Frank. Trenér: Jaroslav Pták.

Komárov: Bleha - Klimeš, Ženíšek, Nedavaška, Lang, Srp (71. Vokáč I), Břížďala, Nedvěd, Suchý, Mojdl, Lukavský (92. Lehedza). Trenér: Marcel Mácha