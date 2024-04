Fotbalisté Komárova i třetí domácí utkání v jarní části Fortuna Divize A zvládli vítězně. Ve 22. kole otočili zápas s posledním Tachovem, dvěma góly přispěl Lukavský a v nastavení definitivně výhru pojistil Vokáč.

Jakub Lukavský vstřelil oba góly Komárova. | Foto: FK Komárov

Úvodní komárovský tlak i přes šance Lukavského gólem neskončil. Proto se poslední Tachov mohl nadechnout a z rohového kopu účet zápasu otevřel hlavou Braun. „Sice je Tachov poslední, ale rozhodně jsme tušili, že nás nečeká lehké utkání. Věděli jsme, že na jaře podávají solidní výkony a získávají i body. Naše očekávání se potvrdila a herně Tachov nevypadal vůbec špatně,“ pochválil soupeře domácí útočník Jakub Lukavský.

Vedení hostů netrvalo dlouho, Mojdl skvělým dlouhým míčem našel Nedvěda, ten ještě oslovil lépe postaveného Lukavského, jenž zabojoval a dotlačil balón do branky. Od té doby se do nebezpečných situací dostával více Komárov, své šance měli Lukavský a Mojdl.

Když mohl jít do tutovky Tachov, přihrávce zabránil Nový. Z následující akce pořádně zahrozil Nedvěd, jehož centr nestihl trefit Lukavský. Ten ale další možností nepohrdl a využil zaváhání tachovského obránce - 2:1. „Osobně jsem se cítil dnes velmi dobře, hrál se zajímavý fotbal. Dostal jsem i do dalších příležitosti, ale jsem docela spokojený se svým výkonem, nejdůležitější je, že jsme urvali tři body a to se ve finále počítá,“ měl radost Lukavský.

Západočeši se snažili s výsledkem něco udělat, ale ani přes několik šancí se jim to nepodařilo. V úplném závěru přidal pojistku Vokáč po přihrávce Lukavského. „Herně to byl vyrovnaný zápas, nicméně si myslím, že my jsme byli nebezpečnější v poslední třetině hřiště. My jsme nevyužili zajímavé situace v úvodu zápasu, za stavu 2:1 jsme přežili pár závarů Tachova a na konci vstřelili třetí gól,“ dodal Lukavský.

Komárov v příštím kole jede do Soběslavi, začátek zápasu je naplánovaný na sobotu 20. dubna od 17 hodin.