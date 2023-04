Ani v sedmém jarním divizním utkání Komárov neokusil hořkost porážky, ale série remízových zápasů je pouhým sběrem bodíků a ve vyrovnané tabulce A skupiny po výsledku 1:1 s béčkem Příbrami okupuje přesnou polovinu tabulky.

Divize: Komárov - Příbram B 1:1 | Foto: Deník/Jan Bežó st.

Utkání mělo slavnostní rámec, když se s kariérou rozloučil šestatřicetiletý hráč Komárova Jan Bežó, který v dorostu oblékla i dres Příbrami. I proto obdržel od kapitánů obou týmů Luďka Kaufmana a Adama Kareše památeční dresy s podpisy. „Předem chci říci, že mě to hrozně mrzí, protože jsem toho s Honzou prožil fotbalově strašně moc, vážím si ho nejen jako skvělého fotbalisty, ale i kamaráda a člověka. Když čas dovolí, vídáme se i mimo hřiště a mám rád i celou jeho skvělou rodinu. Bohužel, zdravotní stav už mu nedovolí dávat fotbalu to, na co byl zvyklý a tak se rozhodl svoji bohatou kariéru ukončit. Je to obrovská škoda, protože jinak by byl Honza ještě pro jakýkoliv tým neskutečně platný. Hráli jsme vedle sebe a já vždy věděl, že se na něj můžu stoprocentně spolehnout. Byl a je to vážně skvělý fotbalista! A co jsem mu říkal? Objal jsem ho a poděkoval za společně strávené fotbalové roky,“ byl dojatý domácí kapitán.

Obdobně jako na podzim přijelo béčko Příbrami v silnější sestavě oproti minulým utkáním. „Je to tak, narazili jsme na Příbram vždy v jejich silnější sestavě. Trenér upozorňoval na některé jejich nadstandardní hráče a standardní situace, které nás v zápase v Příbrami stály lepší výsledek. Ale na svém stylu hry jsme nic neměnili,“ podotkl Kaufman, který dirigoval domácí obranu: „Snažíme se hrát od začátku jara soustředěně a přináší to ovoce. Věděli jsme, že závodit s nimi by k úspěchu nevedlo a zejména první poločas jsme takticky zvládli skutečně dobře.“

V prvním poločase oba brankáři spíše sbírali míče, několik zákroků oba měl, ale v samém závěru udeřil Karel Vajs a poslal domácí do vedení. „V poslední vteřině jsme dostali špatný gól, kdy jsme zkazili akci na jejich půlce a naše obrana už nebyla vůbec soustředěná. Soupeř z jedničky poslal míč na volného hráče, který utekl a z dorážky otevřel skóre,“ přiblížil branku hostující trenér Lubomír Pružina. „Karlova branka v poslední minutě padla po jednoduché ztrátě příbramských někde na půlce hřiště, kdy šel po přihrávce za obranu Karel sám na brankáře a po kličce skóroval do prázdné branky. V kabině jsme si říkali, abychom neopouštěli náš styl, hráli aktivně a zkusili dát druhou branku,“ uvedl stoper Komárova.

Sám měl v druhém poločase dva ostré pokusy zpoza vápna, ale nepodařilo se mu prostřelit houštinu těl před ním. „Tam se dle mého lámal chleba. Měli jsme dost průniků po stranách, které jsme měli vyřešit nebo zakončit lépe a přidat pojišťovací gól. Bohužel se nám to nepodařilo a byli jsme potrestáni. Moje střely byly z vypadlých balonů po standardkách, ale moc nebezpečí pro soupeřovu branku nepřinesly,“ litoval Kaufman.

Dalo by se říci, že utkání bylo vyhrocenější než derby s Hořovicemi, týmy si nic nedarovali. Vášně přinesl zákrok brankáře hostů Václava Smrkovského na střídajícího Tomáše Srpa, kterého ostře sestřelil i s míčem. Rozhodčí nepískal, domácí hráč měl otisk několika kolíků na nártu, diváci se dožadovali penalty. „Pevně věřím, že Srpíno bude po nešetrném zákroku v pořádku, budeme ho v dalším zápase potřebovat. Kotník ho bolí, bude si muset minimálně v pondělí odpočinout a pak se uvidí, co mu poranění dovolí,“ uvedl Kaufman.

Hosté, v jejichž obraně nastoupil mladík Lukáš Lisý, který je z Komárova, a také Tomáš Cipra, jenž bydlí v nedaleké Felbabce, dokázali vyrovnat. Další mladík Alexander Vasil Popovič svému trenérovi vloženou důvěru oplatil gólem, když se prosadil z hranice vápna. Pružina bral konečnou remízu 1:1 s nadhledem. „Musím říct, že jsme trošku báli všeho kolem. Všechno ale bylo v pořádku. Komárov hrál doma, taky potřebuje body. Z jeho strany bylo ale vše profesionální,“ poznamenal kouč hostů. „Vyrovnávací brance předcházel dlouhý balon do vápna, který se po našem nepovedeném odkopu dostal na hranici vápna k hráči Příbrami, který, bohužel, prostřelil vše co mu stálo v cestě,“ viděl gól domácí hráč.

V závěru se ještě snažili domácí s remízou něco udělat, ale obrana příbramské rezervy odolala. „Myslím, že oba celky pak chtěly strhnout vítězství na svoji stranu, ale žádná vážnější šance se už neurodila a tak zápas skončil dělbou bodů. Přiznám se, že zklamání v šatně bylo veliké, vítězství jsme už potřebovali jako sůl,“ řekl Luděk Kaufman, který povede tým o víkendu na hřišti vedoucího Lomu: „Do Lomu jedeme se zdravou pokorou, ale i s odhodláním uhrát dobrý výsledek. Věřím, že v týdnu dáme do kupy různá zranění a šrámy, na zápas s lídrem se těšíme.“

Komárov – Příbram B 1:1 (1:0)

Branky: 45. Vajs – 82. Popovič.

Rozhodčí: Severýn, Vojáček, Gunitš.

ŽK: Kaufman, Klimeš, Ženíšek, Pužík – Kareš.

Diváci: 252.

FK Komárov: Šebek, Klimeš (89. Lehedza), Kaufman, Ženíšek, Lang, Pužík, Vokáč II, Vokáč I, Mojdl, Zítek (77. Krejča), Vajs (71. Srp). Trenér Miroslav Nesnídal.