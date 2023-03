„Taktika byla jasná, hrát ze zabezpečené obrany a chodit do brejků. A z nádherného brejku právě padl náš první gól. Soupeř mel velké držení míče a místy nás možná zatlačil až moc, ale myslím, že první ne moc nebezpečnou střelu měl až v pětačtyřicáté minutě. Takže taktika vyšla na jedničku,“ hodnotil další novic v komárovském dresu Vojtěch Zítek, který začal na lavičce. „V kabině o něčem mluvíme, zdůrazňujeme, že soupeř bude hrát v bloku, spoléhat na brejky, a v sedmé minutě jsou naši stopeři někde na výletě, absolutně nesmyslně a soupeř jde ve třech na jednoho, promění a zaleze ještě víc,“ hodně se zlobil při hodnocení obdržené úvodní branky kouř Viktorie Aleš Zach.

Zatímco v kabině domácích zazněla o poločase spíše pochvalná a připomínková slova, v kabině hostů bylo pěkně husto. Viktorie, která před jarem notně posílila svůj kádr, se snažila, ale domácí dobře bránili. A když pak hostující Renza nastřelil tyč a dorážku vyrazil Šebek, šli domácí do brejku, při němž podklouzl brankář a Jan Mojdl se přesně trefil na 2:0. Hosté se ale nevzdávali a v 54. minutě Martin Kapolka snížil. A na více než dvacet minut pak dostal příležitost Zítek, který vystřídal Mojdla, a nutno říci, že svůj pobyt na hřišti vyšperkoval dvěma góly. „Na hřiště jsem šel přidržet míč a uklidnit trochu hru,“ prozradil Zítek.

Důležitým zlomem bylo vyloučení hostujícího Dominika Pěčka, který hrubým zákrokem srazil unikajícího Lukavského. „Když se dostali do hry a snížili, tak je oslabil jejich kapitán úplně zbytečným faulem. Nám to pomohlo, dostali se ze hry,“ podotkl v hledišti sledující zápas zraněný domácí Tomáš Březina. Domácí využili přesilovku k navýšení skóre. „Jak jsem říkal, hra na brejky byla součástí taktiky. U prvního gólu jsem vystihl malou domů obránce a díky špatnému postavení brankáře jsem dával v podstatě do prázdné branky,“ popsal gól na 3:1 Vojtěch Zítek.

Mariánské Lázně se ale opět dostali do hry, pomohl jim k tomu rohový kop, po němž se prosadil hlavou Filip Renza. A o zápletku bylo opět postaráno. Domácí obrana odolávala, ale diváci byli napjatí až do konce, když Viktoria zahrávala trestný kop z velice příjemné vzdálenosti. Všechno ale skončilo brankou na druhé straně, kterou dal opět Zítek. „V poslední minutě jsme dostali možnost trestného kopu z dvaceti metrů, místo střely to nesmyslně rozehrajeme, když náš gólman byl ve vápně soupeře, domácí nám sebrali míč a skórovali do prázdné,“ marně hledal slova Zach. „Můj druhý gól byl ještě jednodušší, soupeř poslal do našeho vápna i brankáře. Podařilo se nám získat balon, Kája Vajs mě vyslal do úniku na prázdnou branku. Naštěstí mě nikdo nedoběhl a povedlo se mi tu prázdnou branku trefit,“ usmíval se střelec branky.

Komárov si připsal důležité vítězství a ve vyrovnané tabulce poskočil do jejího středu. „Je to tak, vítězství je velmi důležité. Mariánky jsou pod námi a bylo důležité jim zase trochu odskočit. V kabině zatím žádné hodnocení nebylo, jen radost z vítězství,“ dodal spokojený Vojtěch Zítek.

FK Komárov – FC Viktoria Mariánské Lázně 4:2 (1:0)

Branky: 7. Lukavský, 47. Mojdl, 81. a 90. Zítek – 54. Kapolka, 83. Renza.

Rozhodčí: Tupý, Koranda, Eibl.

ŽK: Srp, Šíma – Pěček, Skopový.

ČK: 75. Pěček.

Diváci: 197.

FK Komárov: Šebek, Klimeš, Kaufman, Ženíšek, Lang, Šíma, Vokáč I, Vokáč II, Mojdl (67. Zítek), Srp (75. Krejča), Lukavský (86. Vajs). Trenér: Miroslav Nesnídal.