Na hřišti plzeňského Petřína jako první v roce 2024 odehráli mistrovské utkání Fortuna Divize A fotbalisté Komárova. Ti proti ambiciózním Západočechům odehráli slušné utkání, zradil je pouze jeden nepohlídaný rohový kop.

FORTUNA divize A, 17. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Komárov 1:0. | Foto: Kristýna Škachová

Petřín je bezpochyby jedním z nejkvalitnějších týmů soutěže. Po nedávných událostech v Mariánských Lázních jsou největším favoritem na postup do třetí ligy, jejich béčko navíc vede krajský přebor a pouze pokud A tým vykope ČFL, bude moci rezerva postoupit do divize. Motivace je tedy obrovská.

Na podzim to byl právě Komárov, který jako jediný ve druhém kole soutěže zvládl svěřence Radka Vodrážky porazit, když Jan Mojdl proměnil pokutový kop. Tentokrát se jako první radovali domácí, když se po rohovém kopu Vodrážky dostal k hlavičce osamocený Nový a procpal míč do branky.

„Mohli jsme vidět takové typické první jarní kolo po dlouhé zimní přestávce plné bojovnosti, soubojů a někdy i ostřejších zákroků, ale asi na úkor nějaké velké fotbalovosti nebo pohledných akcí. Zápas vlastně rozhodla jedna standardní situace, kdy jsme si v prvním poločase nedokázali pohlídat roh Petřína a na zadní tyči jsme nechali osamoceného hráče, který hlavou skóroval,“ okomentoval začátek utkání komárovský sportovní ředitel Luděk Kaufman.

Posílený Chlumec ukázal hned zkraje sílu. Čtyřmi góly poslal Dobříš na dno

„Do poločasu měl soupeř ještě jednu šanci, my měli také situace, ze kterých jsme mohli něco vydolovat, bohužel jsme v poslední třetině hřiště často volili špatná řešení, když jsme místo střely zvolili nahrávku a naopak,“ mrzely Kaufmana nedotažené akce.

Ani po změně stran se hra zásadně neotevřela a šancí si obě strany vytvářely pramálo. Domácí hrozili z rychlých kontrů, které většinou vedli Provod a Demeter. Hosty v dalších momentech podržel Míka, k bodům to ale nakonec nepomohlo.

„Co se týká druhého poločasu, tak ten začal podobně jako ten první - fyzicky náročný fotbal, hodně soubojů. Petřín kvalitně bránil a hrál hodně na brejky, které má dobře zvládnuté, zvlášť na jejich velkém hřišti. Typologicky na to má zajímavé hráče. My možná měli více balón na kopačkách, ale nebyli jsme nebezpeční. Musím říct, že ač jsme měli posledních patnáct minut určitý tlak, tak byl takový jalový, nedokázali jsme si vytvořit žádnou velkou šanci a tím pádem jsme neohrozili petřínskou branku. Oni pak měli z brejků dvě šance, ve kterých nám pomohl brankář Míka,“ popisoval zbytek zápasu Kaufman.

Hořovice vyrovnaly jen Wackerem, podruhé už se na Soběslav nedosápaly

Pro Komárov bylo toto utkání velkou zkouškou, Petřín na svém hřišti prohrál mistrovské utkání naposledy v roce 2022. Jejich hřiště je velké a v poslední době za brankou hlasitě fandí „Petřín boys“, kteří ženou své oblíbence za vítězstvím. Za nejtěsnější prohru se tedy svěřenci Marcela Máchy určitě nemusí stydět. Jedinou kaňkou bylo vyloučení domácího Demetera, který v 94. ošklivým způsobem fauloval střídajícího Nedvěda.

„Ačkoliv jsme prohráli, tak určitě nejedeme zklamaní. Kluci podali dobrý výkon, bojovný a fyzicky náročný. Jediné co nám chybělo, bylo být trošku více nebezpeční, na tom musíme zapracovat a pokud se nám povede být více přímočařejší v poslední třetině hřiště, tak věřím, že další zápasy už budeme bodovat a k tomu solidnímu výkonu přidáme i nějaké branky a tím pádem i body,“ dodal Luděk Kaufman.

Cábelíci nestačili na lídra soutěže, s rezervou Slavie prohráli 0:4

K utkání se pro klubové stránky vyjádřil i domácí trenér Radek Vodrážka: „Tyhle první zápasy po zimní pauze mají svoje kouzlo, protože je úplně jedno, jestli jste v tabulce první, nebo poslední, protože na hřišti to většinou stejně není poznat. Takže to, že jsme nakonec mohli slavit výhru 1:0, je přesně to, co jsme si strašně moc přáli. Úplně nám nešly nohy tak, jak jsme chtěli, tutových šancí jsme taky zas tak moc neměli, hosté ukázali, proč mají po půlce soutěže tolik bodů a tak ta výhra je prostě skvělá,“

V dalším kole Komárov přivítá na domácím hřišti rezervu Domažlic. Výkop utkání je naplánován na 10.30 hodin.

Petřín Plzeň - Komárov 1:0 (1:0). Branka: 31. Nový. ČK: 94. Demeter (Petřín). Rozhodčí: Vojáček - Štípek, Wulkan. Diváků: 130.

Komárov: Míka - Baštař (30. Nedavaška), Pužík, Suchý, Lang - Klimeš, Soukup (89. Lehedza), Vokáč, Lukavský - Nový (46. Nedvěd), Ženíšek.