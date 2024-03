Fotbalisté Komárova zvládli 20. kolo Fortuna divize A na jedničku. Snově se jim povedl start i závěr duelu s Jindřichovým Hradcem a nejen proto si do tabulky připsali tři body za vítězství 4:2.

Fotbalisté Komárova slaví triumf s Jindřichovým Hradcem. | Foto: Vojtěch Fairaisl

Hned první akce skončila k radosti domácích gólem Lukavského. Vzápětí obrovskou šanci spálil hostující kapitán Votava. V dalších minutách odstartoval komárovský tlak, Nového pokus zvládl vyrazit brankář na roh.

Po půlhodině hry se Nedvěd prodral po křídle a jeho centr dostal Nedavaška hlavou do branky. Bohužel pro Komárov míč ještě před centrem přešel brankovou čáru a proto následoval odkop od branky. Následný Lehedzův tlak vyústil v odebrání míče rozehrávajícímu gólmanovi na vápně, ale pod tíhou okamžiku nedokázal situaci vyřešit gólově. Před poločasovým hvizdem ještě jednou komárovskou obranu vyděsil Votava, ale do kabin se nakonec šlo za vyrovnaného stavu.

„Bylo to náročné a upřímně první poločas jsme párkrát chybovali a také jsme na to doplatili, ale na druhou stranu jsme měli o dost více ze hry a i více šancí. Určitě jsme s klukama všichni věděli, že to lehké nebude, ale také jsme věděli, že pokud přidáme a budeme hrát jako tým, tak šancí bude ještě více a zkrátka to dotáhneme do vítězného konce,“ tušil střelec vítězného gólu Marek Nedvěd.

I druhé dějství bylo bohaté na šance. Nejprve přestřelil Nedvěd a Nedavaškovu levačku vytěsnil brankář na roh. Z toho měli domácí velkou šanci, ještě ve větší se po protiútoku ocitl jindřichohradecký Waník. Ani on, ani Roman Mischnik ale nedokázali překonat gólmana Míku. Už to vypadalo, že Lukavský strhne vedení na stranu Komárova, brankáře již překonal, ale střelu do prázdné branky zblokoval obránce.

Na kraji pokutového území byl nedoveleně zastaven Nedvěd, k přímému kopu se postavil Pužík a krásnou střelou na zadní tyč vrátil domácím vedení. To ale netrvalo ani deset minut, když ostrostřelec hostů Votava vyrovnal střelou na zadní tyč. V 84. minutě byl vyloučen střídající Madar za kritiku rozhodčího a tak měli svěřenci Marcela Máchy asi deset minut na rozhodnutí zápasu. Nechybělo ale moc a do vedení mohli jít Jihočeši, ale Míka se proti sólu vyznamenal a svůj tým v zásadním okamžiku podržel.

V 92. minutě se do další šance dostal Nedvěd a tentokrát se zadařilo, když udeřil přízemní střelou o tyčku. Hoši od Vajgaru se snažili ještě vložit všechny síly do útoku, ale když brankáře Vondráka nadvakrát prostřelil Soukup, bylo rozhodnuto. „Je pravda, že šancí jsem měl několik a bylo to těžké, protože jsem měl pocit, že to tam prostě za boha nepadne. Pak se to ale zlomilo, po kličce jsem byl faulován a Michal Pužík si to prostě postavil a vymetl pavučinu, smekám. A pak to přišlo, dostal jsem míč do lajny, navedl si ho do vápna a obstřelem o tyč jsem dal gól! Ty emoce a radost, že to tam spadlo, bylo to absolutně neuvěřitelné,“ popisuje svou vítěznou trefu.

Komárov si po sympatickém výkonu připsal tři body. Potvrdit je pojede v neděli 7. dubna od 10 hodin k Litavce, kde se utká s rezervou druholigové Příbrami. Marek tam působil v dorostu a nastupoval za B tým v ČFL. „Určitě to pro mě bude svým způsobem speciální a budu se chtít ukázat, takže se těším hodně a věřím, že pokud budeme hrát tak jako umíme, tak si odvezeme 3 body,“ doufá Marek Nedvěd.

Komárov - Jindřichův Hradec 4:2 (1:1). Branky: 1. Lukavský, 70. Pužík, 92. Nedvěd, 93. Soukup - 23. Mischnik Michal, 80. Votava. ČK: 84. Madar (J. Hradec) Rozhodčí: Šiška - Kastl, Šlajs. Diváků: 205.

Komárov: Míka - Nedavaška, Pužík, Vokáč, Lang - Nový, Soukup, Mojdl, Nedvěd - Lukavský, Lehedza.