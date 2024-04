Komárovští fotbalisté chtěli ve 23. kole Fortuna Divize A konečně vyhrát na hřišti soupeře. Na jaře se jim to zatím nepovedlo, na druhou stranu doma jsou stoprocentní. V jižních Čechách o poločase vedli, ale v deseti dobře rozehrané utkání ztratili a prohráli vysoko 2:5.

Fotbalový míč | Foto: Deník/VLP Externista

Účet zápasu otevřeli domácí Dumbrovským, jenž vyřešil sólo po protiútoku střelou na zadní tyč. Na konci první třicetiminutovky bylo vyrovnáno, když si Lehedza narazil s Nedvědem a prostřelil brankáře Července.



Neuplynuly ani tři minuty, Lehedza vystihl rozehrávku domácích, patičkou připravil střeleckou pozici Lukavskému a ten s pomocí lehké teče obránce dostal míč do sítě. Výborná reakce na úvodní branku domácích ještě do pauzy zhořkla, neboť Nový nedovoleně zastavil Dumbrovského a musel předčasně do sprch.

„Do zápasu jsme vstoupili trochu vlažně, ale myslím si, že jsme se z inkasovaného gólu rychle oklepali a dokázali otočit zápas, což bylo skvělý, bohužel poté následovalo vyloučení. Tomu předcházel podle mého faul na polovině soupeře, který rozhodčí pustil. Soběslav založila rychlý protiútok, jelikož náš stoper podklouzl, postupoval útočník sám na bránu a já ve snaze ho odstavit tělem jsem ho lehce postrčil, čehož on svojí chytrostí hned využil a spadl. Jelikož jsem byl poslední, tak červená byla jasná. Škoda jen, že jsme nedokázali uhrát alespoň bod, ale v deseti to bylo zkrátka obtížné,“ smutnil komárovský univerzál Michal Nový.

Tlak Jihočechů po pauze sílil, Dumbrovský dokázal míč dostat za Lorenzova záda, ale akci předcházel ofsajd. Vyrovnat se povedlo umístěnou střelou zpoza vápna zkušenému Bouchalovi. Přetočit vedení zpět na stranu domácích zvládl Boucník, jehož první pokus ještě zlikvidoval Lorenz, proti dorážce už nemohl dělat vůbec nic.



V posledních deseti minutách se ještě za vápnem opřel do míče Macák a trefil se krásně k tyči. Definitivní tečku přidal slepeným gólem po individuální akci Hoffmann.



Komárov tak doplatil na vyloučení a v Soběslavi prohrál 2:5. Na výbornou domácí formou budou chtít Středočeši navázat v sobotu 27. dubna od 10:30 hodin proti Rokycanům. Pro Nového to mohl být speciální duel, neboť do Komárova přestoupil právě z klubu z Plzeňska. „Mrzí mě to strašně, paradoxně jsem tímto obdržel svoji první červenou kartu v životě a vyšlo to zrovna takhle blbě. Nedá se nic dělat, klukům budu držet palce na tribuně,“ mrzí Nového.

Soběslav - Komárov 5:2 (1:2). Branky: 18. Dumbrovský, 60. Bouchal, 71. Boucník, 81. Macák, 83. Hoffmann - 29. Lehedza, 32. Lukavský. ČK: 39. Nový (Komárov). Rozhodčí: Lafek - Hes, Budil. Diváků: 150.

Komárov: Lorenz - Nový, Ženíšek, Pužík, Lang - Nedvěd Marek, Nedavaška, Šmíd (88. Nedvěd Matyáš), Soukup - Lukavský, Lehedza (82. Suchý).