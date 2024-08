Komárovští už od prvních minut svého soupeře zatlačili, ale ve 27. minutě chybovali v rozehrávce a lacině inkasovali. Po zbytek celého zápasu byli domácí lepším týmem, ale dlouho se nedokázali prosadit. Dvakrát trefili brankovou konstrukci, až patnáct minut před koncem vyrovnal z pokutového kopu po faulu na Klimeše kapitán Pužík. „Na vyložené šance to bylo tak 9:1 a ta jedna na straně Příbrami vznikla ještě tak, že si naši stopeři mezi sebou nahráli a poté nahráli přímo do šance soupeři, který z toho dal gól. Byla to vlastně jejich jediná šance za celý zápas. Pak jsme to dobývali, měli 8-9 gólových šancí, dali jsme břevno. Skvěle zachytal golman Příbrami, ze kterého jsme udělali hvězdu. Bod je extrémně málo, jak z mého pohledu, tak si myslím, že i z pohledu kluků, kteří byli hodně zklamaní,“ smutnil komárovský lodivod Richard Valoušek.

„Opravdu se nadřeme na gól. Kdybychom měli 3-4 kluky na střídání, kteří by to oživili, tak by ten závěr vypadal jinak. Bohužel jsme kluky na střídání neměli, takže to museli oddřít ti na hřišti a samozřejmě síly ubývaly. Bylo vedro, mladíci z Příbrami jsou běhaví, mají fyzičku a jsou mladí. V tom to bylo těžké, ale o to více smekám před klukama, kteří nastoupili, protože jak fyzicky, tak herně dokázali Příbram převyšovat a chyběl tomu jen vítězný gól. Bohužel se na to fakt natrápíme, zase nám pomohl stoper. Je super, že ty góly dává, že nás podrží. Taky se klidně mohlo stát, že prohrajeme, kdybychom toho góla nedali, ale bylo by to hodně kruté, protože poměr šancí byl opravdu jednoznačný,“ komentoval Valoušek.

Na poslední chvíli před utkáním Komárov podepsal novou brankářskou jedničku. Z Robstavu přišel účastník české reality show Love Island David Vitásek. „Moje výhoda a možná i nevýhoda je, že jsem ho předtím vůbec neznal. Reality show znám jen podle názvu, nikdy jsem ji neviděl. Vůbec jsem nevěděl o koho jde, přišel na vlastní žádost si to zkusit, odtrénoval s námi týden. Na tréninku se ukázalo, že by mohl být posilou, takže jsme rychle vyřídili přestup a minimálně na podzim nás posílí. Ukázal, že má přehled o hře, je komunikativní, chodí hodně vysoko. Co se týká jeho výkonu, tak jsem spokojený,“ pochválil novou posilu.

Komárov - Příbram B 1:1 (0:1)

Branky: 76. Pužík (p) - 27. Čajko. Rozhodčí: Kračmer - Schveinert, Šlajs. Diváků: 90.

Komárov: Vitásek - Nový, Lisý (46. Šmíd), Pužík, Lang, Klimeš, Soukup, Nedavaška, Nedvěd, Lukavský, Lehedza (90. Baštař).

Příbram B: Melzoch - Čajko (78. Gerža), Zápotočný, Roušar, Kindlmann (62. Procházka), Pivetz, Krameš, Koffi (46. Popovič), Jon, Veliu, Ret (90. Papst).