Fotbalisté Komárova ve víkendovém kole Fortuna Divize A stejně jako před rokem na hřišti Doubravky bezbrankově remizovali. Tentokrát ale byli k výhře mnohem blíže, promarnili penaltu a další příležitosti rovněž zahodili.

Komárovští uhráli venku další remízu. | Foto: Kristýna Janglová

Po dobu celého prvního dějství se ani jeden mančaft nedostával do vyložených příležitostí. Černého střelu z malého vápna zachytil Lorenz a Lukavského pokus skončil v rukavicích domácího strážce svatyně. „Myslím si, že dělba bodů byla spravedlivá. Zápasu by určitě slušely góly, šance byly k vidění na obou stranách. První půle byla herně celkem vyrovnaná, ale Doubravka se dostávala do šancí, zatímco my jsme měli spíše náznaky,“ uznal Lukavský.

Chlumec zařadil jiný převod. S Průhonicemi začal bídně, pak předvedl obrat snů

Po pauze Komárovští soupeře začali přehrávat. Nedvěd zamířil vedle a v ojedinělé možnosti domácí Zajíček branku překopl. Na startu poslední dvacetiminutovky byl Nedavaška faulován Roubalem, ale odpískaný pokutový kop neproměnil kapitán Pužík. Po jednom z protiútoků byl před brankářem domácích sám Zítek, ale rovněž neproměnil. „Ve druhé půli se role otočily a řekl bych, že jsme byli nebezpečnější my. Neproměnili jsme penaltu a ještě jednu velkou šanci. Nicméně my bod bereme a připravíme se na další zápas, kdy hostíme Aritmu,“ řekl Lukavský.

Autor: Vojtěch Fairaisl

Doubravka - Komárov 0:0 (0:0)

Rozhodčí: Šálková - Hessová, Špindlerová. Diváci: 100.

Komárov: Lorenz - Nový, Ženíšek, Pužík, Lang (46. Vokáč) - Nedvěd (80. Klimeš), Soukup, Nedavaška, Šmíd (56. Zítek) - Lukavský, Lehedza (92. Suchý).