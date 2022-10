První poločas Komárovu přes veškerou snahu nevyšel. Aritma začala sebevědomě, navíc šla v 16. minutě do vedení. Kapitán hostů Mareš prostrčil na Trenkwitze, ten v úniku našel ještě na malém vápně Jana Štěpánka, který skóroval. „Aritma začala lépe, měla asi trochu více balon na kopačkách, ale jinak si myslím, že první poločas byl herně vyrovnaný. My udělali dvě chyby a byli jsme za ně potrestáni. U prvního gólu jsme zbytečně přišli o míč, soupeř dal delší balon mezi nás stopery, já si všimnul, že Žéňa (Ženíšek) se s útočníkem chytil, já do toho mohl jít taky, ale bál jsem se, že by z toho mohla být červená karta nebo abychom se nesrazili a soupeř to nakonec dohrál do gólu. Tam mi pak přišlo, že přihrávka před gólem šla do lehkého ofsajdu. Druhý gól byl zcela zbytečný, ten přičítám určité nekoncentrovanosti,“ uvedl kapitán Komárova Luděk Kaufman, který tak popsal i své vidění druhého Štěpánkova gólu těsně před poločasem.

„I přesto, že jsme prohrávali o dvě branky, nepřišlo nám, že bychom byli horším týmem. Řekli jsme si, že kdyby se nám povedlo vstřelit kontaktní branku, soupeř znejistí. A vstup do druhého poločasu se povedl lépe než jsme očekávali, brzká branka nastartovala velký obrat,“ podotkl domácí kapitán. Jeho tým skóroval po centru, který prošel až k volnému Marku Hlavatému, jenž po zemi mířil do branky, navíc ještě míč tečoval obránce hostů.

Komárov tak zahájil doslova snových dvanáct minut. V 52. minutě unikl Adam Vokáč a Jakub Lukavský skluzem umístil míč do sítě. O pět minut později byl obrat dokonán po autovém vhazování domácích, kdy se po odrazu dostal k míči opět Lukavský a nedal brankáři šanci. „Potvrdilo se, co jsme si řekli v kabině, po naší první brance soupeř zcela znejistěl. Začátek druhé půle jsme ovládli a během dvanácti minut otočili výsledek v náš prospěch. Kluci všechny akce skvěle dohráli a i s trochou dávkou štěstí skončilo každé naše zakončení za zády hostujícího brankáře,“ usmíval se Kaufman.

Komárov pak už hrál nadšeně až do konce, chtěl si pro vítězství dojít. „Po druhé a třetí brance samozřejmě přišla určitá euforie, přesto jsme chtěli zachovat chladnou hlavu a zápas dohrát do vítězství. Přece jen zbývalo ještě dost času do konce a Aritma to nezabalila a bojovala. To už je pak na nás starších, abychom to ukočírovali. A povedlo se,“ smál se komárovský kapitán.

„Je to ztracený zápas, kdy v poločase vedeme o dva góly. O poločase se upozorníme, že výkon není dobrý a že do druhého poločasu jdeme jako za 0:0. Za dvanáct minut druhého poločasu domácí otočili a nám nebylo už přáno vyrovnat i z vyložené šance, protože už jsme si štěstí vybrali,“ zlobil se trenér hostů Ladislav Prošek. Komárov ale musel sáhnout hodně na dno, byť po konečném hvizdu zůstalo na trávě ležet zklamaně několik hráčů hostů a domácí si užívali aplaus publika. „Aritma v závěru vystřídala a na hřiště přišel další vysoký útočník. Bylo jasné, že se budou snažit dostat co nejvíce vysokých balonů do vápna a ze své výškové převahy něco vytěžit. Myslím, že jsme to zvládli uskákat, přesto si soupeř jednu velkou šanci na konci zápasu vytvořil, ale tu Alty (Altman) výborným zákrokem chytil. To byl hodně důležitý moment, po něm už ta euforie mohla propuknout naplno,“ netajil spokojenost Luděk Kaufman.

Komárov – Aritma Praha 3:2 (0:2)

Branky: 46. Hlavatý, 52. a 57. Lukavský - 16. a 45. Štěpánek.

Rozhodčí: Pálek, Havránek, Smitka.

ŽK: Mojdl, Klimeš, Pužík – Bedrna, Jáša, Trenkwitz, Novotný.

Diváci: 182.

FK Komárov: Altman, Klimeš, Kaufman, Ženíšek, Hlavatý, Pužík, Šíma, Vokáč I (90. Peták), Mojdl (75. Vaníček), Lukavský, Vajs (90. Baštař). Trenér: Miroslav Nesnídal.