Fotbalisté divizního Komárova se utkali v 8. kole FORTUNA Divize A s týmem Soběslavi. Nejprve šli do vedení Lukavským, poté ale inkasovali po rohovém kopu. Po návratu z kabin šla Soběslav do vedení, po ruce v pokutovém území se z penalty trefil Mojdl a stanovil konečné skóre zápasu na 2:2.

FK Komárov - ilustrační foto | Foto: Deník/Filip Nekola

Úvodní minuty patřily domácím borcům, kteří si po remíze v Tachově chtěli připsat plný počet bodů. Po půlhodině hry rozradostnil komárovské fanoušky Lukavský. Jenže hostující Spartak začal tlačit a po rohovém kopu se do odraženého míče opřel Pravda, který Blehovi nedal šanci.

„První poločas jsme byli lepším týmem, bylo vidět, že Soběslav chce hrát fotbal, což nám samozřejmě vyhovovalo. Marek Nedvěd hezkou přihrávkou patou našel Kubu Lukavského a šli jsme do vedení. Ale pak přišly 2 standardky, první ještě Bleha chytil gólovou hlavičku a hned nato jsme inkasovali, když se odražený míč dostal za vápno a jejich hráč prostřelil chuml těl,“ hodnotí první poločas asistent trenéra Luděk Kaufman.

Krátce po odstartování druhého dějství Soběslav zvládla otočit vývoj utkání, po akci Vaňka skóroval Vítovec. Další šance ale hosté nevyužili a dovolili Komárovu vyrovnat skóre. Vokáč I se dostal do vápna, jeho centr zblokoval obránce rukou a zahrávala se penalta. Tu proměnil zkušeně Modjl.

„Přiznávám, že druhý poločas hrála lépe Soběslav, kdy dala po akci Vaňka po levé straně gól. Pronikl do vápna a dal pod sebe, útočník šajtlí prostřelil, Bleha byl bez šance. Pak měla Soběslav ještě 2-3 šance, kdyby dala, horko těžko bychom něco dělali. Pak se nám podařilo srovnat po akci z pravé strany, Dáňa Klimeš dal Vokymu, ten to zatáhl a trefil ruku stopera. Mojdy penaltu zkušeně proměnil. Pak už ten zápas spěl k remíze, oba mančafty měly na to zvítězit. První poločas byl náš a druhý byla lepší Soběslav,“ uznává Kaufman.

Svěřenci Marcela Máchy jsou tak na 13. místě tabulky se ziskem 9 bodů. Teď je navíc čekají dva venkovní zápasy, v Rokycanech a týden poté v Katovicích. „Doufal jsem, že domácí zápas zvládneme za tři body. Soběslav považuji za jeden z nejlepších týmu v divizi A, ale ty dva body z posledních dvou zápasů jsou málo. Přesně jako minulé jaro, kdy jsme po dobrém výkonu porazili Hořovice a pak přišly ústupy, remízy a začali jsme se dostávat do problémů. Bylo by dobré uhrát alespoň 20 bodů, abychom pak měli dobrý základ pro jarní část,“ řekl Luděk Kaufman.

Do sestavy se po lehkém zranění vrátil Vokáč I a byl u obou gólů. „Snad se brzy vrátí i Vokáč II, který má špatný kotník. K dispozici už by měl být i Michal Pužík, zápasové tempo jim samozřejmě bude chybět, ale věřím, že se do toho velmi brzo dostanou,“ doufá Kaufman.

V úplně posledních sekundách zápasu byl po dvou žlutých kartách vyloučen kapitán domácích Jan Mojdl. První varování dostal o poločasové přestávce za protestování nebo slovní projev nespokojenosti. Druhé napomenutí a následné vyloučení bylo za stejný prohřešek, vše se obešlo bez hanlivých výrazů a tak se očekává velmi nízký disciplinární trest.

Komárov - Soběslav 2:2 (1:1)

Branky: 30. Lukavský, 75. z pen. Mojdl – 40. Pravda, 52. Vítovec. Rozhodčí: Šiška – Kastl, Schveinert. ŽK: Ženíšek, Suchý, Mojdl - Hájek, Boháč, Vítovec. ČK: 94. Mojdl. Diváků: 155.

Komárov: Bleha - Klimeš, Ženíšek, Suchý, Lang, Vokáč I, Nedavaška (88. Srp), Břížďala, Mojdl, Nedvěd (55. Lehedza), Lukavský (83. Vajs).