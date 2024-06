Hned první akce skončila gólem. Šmíd nasadil jesle obránci, míč se dostal až na Nedavašku, jenž zamířil rovněž mezi nohy Gembického. „V Komárově jsem nadmíru spokojený. Kluci mě na začátku sezóny fantasticky vtáhli mezi sebe a parta, kterou jsme zde za rok dokázali vytvořit, je úžasná. Gól pro mě znamenal především úlevu, protože se mi dlouho nedařilo vstřelit branku, a tak jsem rád, že jsem to konečně prolomil,“ oddechl si domácí Vojtěch Nedavaška.

V další šanci střelu Lukavského zpomalila voda, Gembický tak bez problémů zakročil. Po průniku Šmída měl obrovskou šanci Lehedza, ale z úrovně penaltového puntíku přestřelil.

Několik utkání bylo kvůli nepříznivému počasí odloženo, v Komárově se ale i přes menší nedostatky odehrál bezproblémový zápas. „Hřiště mi přišlo vzhledem k deštivému počasí v dobrém stavu. Avšak bylo na něm také pár míst, kde nám voda zápas velmi stěžovala. Myslím, že první půle se nám povedla přesně, jak jsme chtěli. Bohužel se nám vedení v druhém poločase nepodařilo udržet a to i kvůli terénu, který se v průběhu zápasu lehce zhoršoval. To byla i jedna z příčin, proč jsme naši hru zjednodušili,“ přiznal Nedavaška.

Po změně stran nejprve svěřenci Marcela Máchy odbránili velký závar, z následující střely zpoza vápna ale inkasovali Trojancem. Ve zbytku utkání nebezpečně hlavičkoval Pužík a hosté napálili břevno. Žádnou další příležitost už si ani jeden tým nevypracoval, takže se body zaslouženě dělily. „Remíza tomuto utkání slušela. Měli jsme sice šance abychom rozhodli, ale to měl i soupeř, který trefil břevno,“ uznal Nedavaška.

Komárov má za cíl natáhnout šňůru bez peroážky i na zbývající dvě utkání, ve kterých zajíždí do Sokolova a hostí Český Krumlov. „Všechny v týmu nás to těší a doufáme, že na to v dalších utkáních navážeme a budeme se těšit ze zisku co nejvíce bodů,“ dodal Nedavaška.

Komárov - Mariánské Lázně 1:1 (1:0)

Branky: 5. Nedavaška - 59. Trojanec. Rozhodčí: Wulkan - Jakl, Maiello. Diváci: 132.

Komárov: Lorenz - Nový (62. Suchý), Ženíšek, Pužík, Lang - Nedvěd, Nedavaška, Soukup, Šmíd (65. Zítek) - Lehedza (82. Klimeš), Lukvaský.

Mariánské Lázně: Gembický - Fremr, Voves, Dvořák, Skála - Drahorád, Trojanec, Kapolka, Skopový (65. Koudele)- Holub, Bílik.