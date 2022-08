V Komárově velmi dobře věděli, že všechna béčka jsou nevyzpytatelná, navíc mladá sestava Domažlic slibovala hodně. „Čekal jsem to. Viděl jsem jejich zápas se Soběslaví a musím říct, že jsem na to hráče upozorňoval,“ uvedl trenér Komárova Miroslav Nesnídal.

Obraz hry byl v první půlhodině zcela ve prospěch domácího týmu, který soupeře zaskočil aktivní hrou. Hned v úvodu střílel Mojdl z dobré pozice nad branku hostů. Po čtvrthodině vyslal Mojdl křížným pasem Beža, první setkání s brankářem skončilo úspěchem zkušeného gólmana Růžičky. Po chvíli se situace opakovala a opět s úspěšným zákrokem brankáře Jiskry.

Po půlhodině hry vypadli domácí na chvíli z role premianta, hosté ze svých akcí nejprve trefili tyčku a po chvíli se rozezvučela spojnice domácí branky. „Do zápasu jsme vstoupili velice aktivně, ale pak se hra vyrovnala a konec poločasu patřil hostům. Musím uznat, že při nás trochu stálo štěstí, ale začátek byl super,“ řekl Nesnídal, který si hodně oddechl po atacích Jiskry: „Ve fotbale to tak někdy prostě je. My jsme do zápasu vlétli a měli tři tutovky, ale ani jednu neproměnili a soupeř cítil šanci. Naštěstí jsme vše ustáli.“

Přestávka přinesla uklidnění do domácích řad. „Spíš jsme se potřebovali zklidnit a vrátit se k aktivní hře. Vyplatilo se, protože soupeř ve druhé půli už nic neměl a naopak my měli další tutovky. Využita byla pouze jedna, tak snad jsme si to schovali na příště,“ usmíval se trenér Komárova, který sledoval skvělý průnik Tomáše Srpa, na něhož hosté nestačili a po faulu se kopala penalta. Tu Michal Pužík proměnil s rozhodl o zisku tří bodů pro Komárov.

Definitivně rozhodnout mohl Mojdl, který ale nasměroval svojí hlavičku jen do břevna. „My jsme se v tomto zápase probudili trošku až po půlhodině, kdy jsme trefili dvakrát tyčku, ale to bylo z naší strany všechno. Domácí nás předčili v důrazu, nasazení a po zásluze zvítězili. Je pouze škoda, že jediný gól, který Komárov dal z penalty, jsme mu prakticky nabídli sami,“ mrzelo trenéra béčka Jiskry Stanislava Vítovce.

Po zápase se ještě kouč Komárova vrátil k podílu Tomáš Srpa přezdívaného příznačně Kosa na vítězství. „Kosa sehrál výborné utkání. Už v první půli byl nebezpečný. Po přestávce se posunul do středu a tam mu to vyhovuje snad ještě víc. Při penaltě sehrál klíčovou roli. To jeho zrychlení a tah na branku, to byla paráda. Byl to náš klíčový hráč,“ chválil netradičně Miroslav Nesnídal, který dodal: „Když jsme se dostali do vedení, tak se začal naplňovat záměr, se kterým jsme do utkání šli. Soupeř musel hru otevřít a nám vznikal prostor pro brejky. Bohužel naše produktivita v sobotu byla slabá.“

Jestli se góly v síti soupeřů pro Komárov navýší, můžete vidět v sobotu od 17 hodin v Hořovicích, kde se odehraje toužebně očekávané divizní derby.