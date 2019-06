Cábelíci prohráli před týdnem ve svém posledním utkání v tomto ročníku České fotbalové ligy v Převýšově 2:4. Skóre utkání otevřel hostující Jakub Balšánek, který poslal Králův Dvůr do vedení. Domácí ale otočili, Balšánek ještě snížil, ale na body to nestačilo.

Zajímavostí utkání byl fakt, že do Převýšova se už Králův Dvůr nepodívá. „Hráli jsme poslední utkání v Převýšově, které jsme chtěli zvládnout jak výsledkově, tak herně, což se nám povedlo. Kromě nástupu do zápasu, kdy jsme hned inkasovali, jsme měli celý duel pod kontrolou a zaslouženě vyhráli. Děkujeme Převýšovu za sedmnáct let na tamním hřišti, nyní budeme pokračovat v ČFL v Chlumci,“ prozradil trenér Převýšova Jan Kraus.

„Když dali gól na 4:2, bylo prakticky po zapase, výhru si domácí zasloužili,“ přidal hodnocení kapitán Králova Dvora Jakub Balšánek, který dodal: „Dokopná byla hned po zápase s Převýšovem na hřišti doma v Králově Dvoře. Sezona se nehodnotí moc dobře, oproti minulým sezonám nám chybí cca dvacet až pětadvacet bodů, ale je to nějaký odraz našich možností a tak to prostě je. Sehrálo v tom roli několik faktorů, například kvalita a šířka kádru, málo zkušeností, zranění důležitých hráčů. V sezoně se prakticky nehrálo o sestup ani o postup a bylo to celkové takové nijaké. Věřím, že se dají všichni po dovolených do pořádku a v příští sezoně to bodové bude mnohem lepší.“

V závěrečném dějství České fotbalové ligy má Králův Dvůr volno, protože jeho soupeřem měly být odstoupivší Jirny.

Beroun měl v lázních na dosah tři body, ve středu nestačil na Rakovník

Mariánskolázeňská Viktoria dokázala dotáhnout během domácí derniéry ve Fortuna Divizi A v souboji s Berounem duel po výsledku 2:2 do dělby bodů, k tomu pak přidala druhý, bonusový bod po rozstřelu. „Kdybychom vyhráli první poločas v poměru 5:1, určitě by se nikdo nedivil. Vytvořili jsme si několik šancí, ale dokázali zúročit v prvním poločase pouze jednu,“ narážel trenér Viktorie Stanislav Purkart na úspěšnou dorážku Dominika Pěčka v 6. minutě. „Asi to bylo lehkou nekoncentrovaností, máme s tím trochu problém,“ přiznal berounský obránce Tomáš Břížďala. „Poté jsme ale propadli v defenzivě a zbytečně inkasovali, i přesto jsme pořád byli lepším týmem, jen ta koncovka,“ řekl Purkart. A měl k tomu řádný důvod.

Po obrátce stran totiž inkasovali viktoriáni podruhé a opět u toho byl nejstarší hráč na hřišti Marek Horel. „Co k tomu říci, když nám vstřelí dvě branky čtyřiačtyřicetiletý hráč,“ kroutil nevěřícně hlavou nad výpadky v obranné fázi Purkart. „Jeden gól padl po úniku a po kličce gólmanovi. Druhý po střele za vápnem, která před brankářem nečekaně skočila,“ popsal Horelovy branky jeho spoluhráč Břížďala. Nakonec v 92. minutě dokázali hráči Mariánských Lázní vyrovnat. „Gól v závěru padl po centru, ten jsme ještě odhlavičkovali, ale odrazilo se to na penaltu, kde byl volný hráč a ten zakončil,“ smutnil berounský plejer.

Jeho tým tak ztratil tříbodový zisk, nakonec po penaltách to byl bod pouze jeden. „Samozřejmě to škoda je, ale konečně jsme po dlouhé době udělali aspoň bod z venku,“ řekl Tomáš Břížďala, který popsal i průběh penalt: „Nejdříve nedal jeden hráč z Mariánek, pak jsem ale neproměnil já a ani Kuba Krůta.“

„Místo toho, abychom vstřelili góly a zápas kontrolovali, jsme rázem museli dohánět manko, což se nám nakonec povedlo v nastaveném čase. Poté jsme zvládli penalty, a rozloučili se tak s fanoušky dvoubodovým ziskem,“ dodal k hodnocení domácí kouč Stanislav Purkart, který po sezoně Mariánské Lázně opouští.

Ve středeční předehrávce třicátého kola prohrál Český Lev-Union Beroun doma SK Rakovník 0:4.

Na Doubravce dostali příležitost mladíci, Hořovicko hostí Sedlčany

Plzeňská Doubravka si po prohře se silnou Admirou spravila chuť na Hořovicku poměrem 4:0. Nutno dodat, že měla usnadněnou pozici, když hosté zkoušeli v divizi několik dorostenců. „Opět jsme předvedli výborný výkon. Mohlo to skončit i větším rozdílem. Těší mě, že šanci dostali i další dorostenci, i Hořovicko mělo hodně omlazený tým. Navíc to bylo povedená tečka za kariérou Petra Knakala, pro nějž to bylo poslední utkání,“ řekl lodivod Senka Jaromír Šimr.

Dorost Hořovicka měl volno, protože předehrál své utkání ve středu. „Byl to jeden z důvodů pro to, abychom za A mužstvo v sobotu nastoupili. Čeká nás poslední zápas za starší dorost a pak přechod do chlapů, takže si myslím, že to byl správný krok, nastoupit za A mužstvo,“ uvedl hostující mladík Jan Smetana. V základu Hořovicka nastoupili čtyři dorostenci, další dva ještě střídali. „Pro mě osobně to byla velmi cenná a obrovská zkušenost. Pomohli nám také hodně staří mazáci, kteří nám dali spoustu užitečných rad a v zápase nám obrovsky pomáhali. Doufám, že těchto šancí přijde víc,“ míní hostující středopolař. Doubravka si do poločasu vypracovala čtyřbrankový náskok. „Úvod utkání patřil domácím, kteří častěji drželi míč na svých kopačkách. Nechtěli jsme brzo inkasovat, ale to se bohužel nepovedlo. Góly byly laciné, jeden padl z jasného ofsajdu, druhý byl hraniční. My jsme však také měli spoustu zajímavých šancí ke skórování, ta největší přišla za stavu 1:0 pro domácí, kdy Příba (Přibyl) sám před gólmanem selhal. Z následného protiútoku soupeř vstřelil druhý gól, což považuji za zlomový okamžik zápasu. Byla to obrovská škoda,“ smutnil Smetana.

Ve druhém poločase už gól nepadl. „Po zápase samozřejmě proběhlo hodnocení utkání v kabině, ale podrobněji si to rozebereme až na tréninku, kde na to bude víc času. Nepředvedli jsme vůbec špatný výkon, i když tam byla spousta nepřesností. Druhý poločas už byl o poznání lepší než ten první a myslím si, že se nemáme za co stydět, šlo hlavně o to, abychom už si my mladí, zvykali na dospělý fotbal,“ dodal Jan Smetana.